Словакия снимает вето с 18-го пакета санкций против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо согласился больше не блокировать принятие 18-го пакета санкций против России и позволит утвердить его уже сегодня, 18 июля.
Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
Фицо о причинах блокирования 18-го пакета санкций
По словам Фицо, дальнейший отказ от поддержки новых санкций навредит словацким интересам.
— На данном этапе было бы контрпродуктивно продолжать блокировать 18-й пакет санкций. Сейчас все варианты исчерпаны, и сохранение нашей блокирующей позиции уже поставило бы под угрозу наши интересы, — заявил премьер.
Фицо признал, что 18-й пакет санкций был использован Братиславой как инструмент политического давления в борьбе против предложения Еврокомиссии остановить импорт российского газа с 2028 года, которое он назвал «дебильным».
Кроме того, словацкий лидер с гордостью сообщил, что Словакия 6 раз ветировала принятие этого санкционного пакета и одновременно требовала от ЕК уделить внимание требованиям Братиславы по газоснабжению.
Первый этап так называемой борьбы был, по оценке политика, выигран — есть письменные гарантии со стороны ЕК по обеспечению Словакии газом.
Фицо пообещал начать второй этап борьбы с ЕС сразу после одобрения 18-го пакета санкций.
— Поэтому я поручаю нашим представителям в Европейском Союзе расчистить путь для 18-го пакета санкций завтра (в пятницу, 18 июля — Ред.), — подчеркнул премьер-министр Словакии.
Что может войти в 18-й пакет санкций против РФ
Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что 18-й пакет санкций коснется преимущественно российских банков и энергетического сектора:
1. Санкции против российских банков
- Полный запрет транзакций для еще 22 российских банков.
- Расширение действующих ограничений SWIFT до полной финансовой изоляции.
2. Ограничения в отношении энергетического сектора
- Запрет на любые транзакции в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2.
- → Ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в этих операциях.
- Снижение верхнего предела цены на нефть:
- → С $60 до $45 за баррель.
- Запрет на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской сырой нефти.
3. Удары по теневому флоту России
- Санкции против еще 77 судов, используемых для обхода нефтяных ограничений.
- Впервые в список будет внесен капитан судна теневого флота, чтобы создать сдерживающий эффект в сфере морских перевозок.
- Общее количество судов под санкциями увеличится до 419 единиц.
4. Индивидуальные санкции
- 9 физических и 33 юридических лица попадут под новые ограничения.
- В список войдут компании из ОАЭ, Маврикия и Гонконга, связанные с обходом санкций и поставками российских энергоносителей.
Напомним, что 18 июня 2025 года ЕС согласовал продление всех санкций против РФ, но не смог принять 18-й пакет из-за блокировки со стороны Словакии.