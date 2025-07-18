Словакия снимает вето с 18-го пакета санкций против России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо согласился больше не блокировать принятие 18-го пакета санкций против России и позволит утвердить его уже сегодня, 18 июля.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

Фицо о причинах блокирования 18-го пакета санкций

По словам Фицо, дальнейший отказ от поддержки новых санкций навредит словацким интересам.

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— На данном этапе было бы контрпродуктивно продолжать блокировать 18-й пакет санкций. Сейчас все варианты исчерпаны, и сохранение нашей блокирующей позиции уже поставило бы под угрозу наши интересы, — заявил премьер.

Фицо признал, что 18-й пакет санкций был использован Братиславой как инструмент политического давления в борьбе против предложения Еврокомиссии остановить импорт российского газа с 2028 года, которое он назвал «дебильным».

Кроме того, словацкий лидер с гордостью сообщил, что Словакия 6 раз ветировала принятие этого санкционного пакета и одновременно требовала от ЕК уделить внимание требованиям Братиславы по газоснабжению.

Первый этап так называемой борьбы был, по оценке политика, выигран — есть письменные гарантии со стороны ЕК по обеспечению Словакии газом.

Фицо пообещал начать второй этап борьбы с ЕС сразу после одобрения 18-го пакета санкций.

— Поэтому я поручаю нашим представителям в Европейском Союзе расчистить путь для 18-го пакета санкций завтра (в пятницу, 18 июля — Ред.), — подчеркнул премьер-министр Словакии.

Что может войти в 18-й пакет санкций против РФ

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что 18-й пакет санкций коснется преимущественно российских банков и энергетического сектора:

1. Санкции против российских банков

Полный запрет транзакций для еще 22 российских банков.

Расширение действующих ограничений SWIFT до полной финансовой изоляции.

2. Ограничения в отношении энергетического сектора

Запрет на любые транзакции в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2.

→ Ни один оператор ЕС не сможет прямо или косвенно участвовать в этих операциях.

Снижение верхнего предела цены на нефть:

→ С $60 до $45 за баррель.

Запрет на импорт нефтепродуктов, изготовленных из российской сырой нефти.

3. Удары по теневому флоту России

Санкции против еще 77 судов, используемых для обхода нефтяных ограничений.

Впервые в список будет внесен капитан судна теневого флота, чтобы создать сдерживающий эффект в сфере морских перевозок.

Общее количество судов под санкциями увеличится до 419 единиц.

4. Индивидуальные санкции

9 физических и 33 юридических лица попадут под новые ограничения.

В список войдут компании из ОАЭ, Маврикия и Гонконга, связанные с обходом санкций и поставками российских энергоносителей.

Напомним, что 18 июня 2025 года ЕС согласовал продление всех санкций против РФ, но не смог принять 18-й пакет из-за блокировки со стороны Словакии.

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