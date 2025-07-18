Словаччина знімає вето з 18-го пакету санкцій проти Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погодився більше не блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії та дозволить затвердити його вже сьогодні, 18 липня.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Фіцо про причини блокування 18-го пакету санкцій

За словами Фіцо, подальша відмова від підтримки нових санкцій зашкодить словацьким інтересам.

Зараз дивляться

— На цьому етапі було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі варіанти вичерпано, і збереження нашої блокувальної позиції вже поставило б під загрозу наші інтереси, – заявив прем’єр.

Фіцо визнав, що 18-й пакет санкцій був використаний Братиславою як інструмент політичного тиску у бою проти пропозиції Єврокомісії зупинити імпорт російського газу з 2028 року, яку він назвав “дебільною”.

Крім того, словацький лідер з гордістю повідомив, що Словаччина 6 разів ветувала прийняття цього санкційного пакета і водночас вимагала від ЄК приділити увагу вимогам Братислави щодо газопостачання.

Перший етап так званого бою був, за оцінкою політика, виграний – є письмові гарантії з боку ЄК щодо забезпечення Словаччини газом.

Фіцо пообіцяв розпочати другий етап боротьби з ЄС відразу після схвалення 18-го пакету санкцій.

— Тому я доручаю нашим представникам у Європейському Союзі розчистити шлях для 18-го пакету санкцій завтра (у п’ятницю, 18 липня – Ред.), – підкреслив прем’єр-міністр Словаччини.

Що може увійти до 18-го пакету санкцій проти РФ

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що 18-й пакет санкцій стосуватиметься переважно російських банків та енергетичного сектора:

1. Санкції проти російських банків

Повна заборона транзакцій для ще 22 російських банків.

Розширення чинних обмежень SWIFT на повну фінансову ізоляцію.

2. Обмеження щодо енергетичного сектора

Заборона на будь-які транзакції щодо Північного потоку-1 і Північного потоку-2.

→ Жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у цих операціях.

→ Жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у цих операціях. Зниження верхньої межі ціни на нафту:

→ З $60 до $45 за барель.

→ З $60 до $45 за барель. Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської сирої нафти.

3. Удари по тіньовому флоту Росії

Санкції проти ще 77 суден, які використовуються для обходу нафтових обмежень.

Вперше до списку буде внесено капітана судна тіньового флоту, щоб створити стримувальний ефект у сфері морських перевезень.

Загальна кількість суден під санкціями зросте до 419 одиниць.

4. Індивідуальні санкції

9 фізичних та 33 юридичних особи потраплять під нові обмеження.

До списку увійдуть компанії з ОАЕ, Маврикію та Гонконгу, пов’язані з обходом санкцій та постачанням російських енергоносіїв.

Нагадаємо, що 18 червня 2025 року ЄС погодив продовження всіх санкцій проти РФ, але не зміг ухвалити 18 пакет через блокування з боку Словаччини.