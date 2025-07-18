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5 хв.

Словаччина знімає вето з 18-го пакету санкцій проти Росії

Роберт Фіцо
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погодився більше не блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії та дозволить затвердити його вже сьогодні, 18 липня.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.

Фіцо про причини блокування 18-го пакету санкцій

За словами Фіцо, подальша відмова від підтримки нових санкцій зашкодить словацьким інтересам.

Зараз дивляться

— На цьому етапі було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі варіанти вичерпано, і збереження нашої блокувальної позиції вже поставило б під загрозу наші інтереси, – заявив прем’єр.

Фіцо визнав, що 18-й пакет санкцій був використаний Братиславою як інструмент політичного тиску у бою проти пропозиції Єврокомісії зупинити імпорт російського газу з 2028 року, яку він назвав “дебільною”.

Крім того, словацький лідер з гордістю повідомив, що Словаччина 6 разів ветувала прийняття цього санкційного пакета і водночас вимагала від ЄК приділити увагу вимогам Братислави щодо газопостачання.

Перший етап так званого бою був, за оцінкою політика, виграний – є письмові гарантії з боку ЄК щодо забезпечення Словаччини газом.

Фіцо пообіцяв розпочати другий етап боротьби з ЄС відразу після схвалення 18-го пакету санкцій.

— Тому я доручаю нашим представникам у Європейському Союзі розчистити шлях для 18-го пакету санкцій завтра (у п’ятницю, 18 липня – Ред.), – підкреслив прем’єр-міністр Словаччини.

Що може увійти до 18-го пакету санкцій проти РФ

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що 18-й пакет санкцій стосуватиметься переважно російських банків та енергетичного сектора:

1. Санкції проти російських банків

  • Повна заборона транзакцій для ще 22 російських банків.
  • Розширення чинних обмежень SWIFT на повну фінансову ізоляцію.

2. Обмеження щодо енергетичного сектора

  • Заборона на будь-які транзакції щодо Північного потоку-1 і Північного потоку-2.
    → Жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у цих операціях.
  • Зниження верхньої межі ціни на нафту:
    → З $60 до $45 за барель.
  • Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської сирої нафти.

3. Удари по тіньовому флоту Росії

  • Санкції проти ще 77 суден, які використовуються для обходу нафтових обмежень.
  • Вперше до списку буде внесено капітана судна тіньового флоту, щоб створити стримувальний ефект у сфері морських перевезень.
  • Загальна кількість суден під санкціями зросте до 419 одиниць.

4. Індивідуальні санкції

  • 9 фізичних та 33 юридичних особи потраплять під нові обмеження.
  • До списку увійдуть компанії з ОАЕ, Маврикію та Гонконгу, пов’язані з обходом санкцій та постачанням російських енергоносіїв.

Нагадаємо, що 18 червня 2025 року ЄС погодив продовження всіх санкцій проти РФ, але не зміг ухвалити 18 пакет через блокування з боку Словаччини.

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