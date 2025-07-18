Словаччина знімає вето з 18-го пакету санкцій проти Росії
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погодився більше не блокувати ухвалення 18-го пакету санкцій проти Росії та дозволить затвердити його вже сьогодні, 18 липня.
Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Facebook.
Фіцо про причини блокування 18-го пакету санкцій
За словами Фіцо, подальша відмова від підтримки нових санкцій зашкодить словацьким інтересам.
— На цьому етапі було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій. Наразі всі варіанти вичерпано, і збереження нашої блокувальної позиції вже поставило б під загрозу наші інтереси, – заявив прем’єр.
Фіцо визнав, що 18-й пакет санкцій був використаний Братиславою як інструмент політичного тиску у бою проти пропозиції Єврокомісії зупинити імпорт російського газу з 2028 року, яку він назвав “дебільною”.
Крім того, словацький лідер з гордістю повідомив, що Словаччина 6 разів ветувала прийняття цього санкційного пакета і водночас вимагала від ЄК приділити увагу вимогам Братислави щодо газопостачання.
Перший етап так званого бою був, за оцінкою політика, виграний – є письмові гарантії з боку ЄК щодо забезпечення Словаччини газом.
Фіцо пообіцяв розпочати другий етап боротьби з ЄС відразу після схвалення 18-го пакету санкцій.
— Тому я доручаю нашим представникам у Європейському Союзі розчистити шлях для 18-го пакету санкцій завтра (у п’ятницю, 18 липня – Ред.), – підкреслив прем’єр-міністр Словаччини.
Що може увійти до 18-го пакету санкцій проти РФ
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розповіла, що 18-й пакет санкцій стосуватиметься переважно російських банків та енергетичного сектора:
1. Санкції проти російських банків
- Повна заборона транзакцій для ще 22 російських банків.
- Розширення чинних обмежень SWIFT на повну фінансову ізоляцію.
2. Обмеження щодо енергетичного сектора
- Заборона на будь-які транзакції щодо Північного потоку-1 і Північного потоку-2.
→ Жоден оператор ЄС не зможе прямо чи опосередковано брати участь у цих операціях.
- Зниження верхньої межі ціни на нафту:
→ З $60 до $45 за барель.
- Заборона імпорту нафтопродуктів, виготовлених із російської сирої нафти.
3. Удари по тіньовому флоту Росії
- Санкції проти ще 77 суден, які використовуються для обходу нафтових обмежень.
- Вперше до списку буде внесено капітана судна тіньового флоту, щоб створити стримувальний ефект у сфері морських перевезень.
- Загальна кількість суден під санкціями зросте до 419 одиниць.
4. Індивідуальні санкції
- 9 фізичних та 33 юридичних особи потраплять під нові обмеження.
- До списку увійдуть компанії з ОАЕ, Маврикію та Гонконгу, пов’язані з обходом санкцій та постачанням російських енергоносіїв.
Нагадаємо, що 18 червня 2025 року ЄС погодив продовження всіх санкцій проти РФ, але не зміг ухвалити 18 пакет через блокування з боку Словаччини.