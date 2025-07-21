В списке — 135 танкеров: Британия ударила санкциями по “теневому флоту РФ”
Великобритания заявила о введении новых санкций против Российской Федерации, направленных на ограничение доходов страны-агрессора от транспортировки и продажи нефти.
Новые санкции Великобритании против России
Как отметили в британском правительстве, в санкционный список попали 135 нефтяных танкеров, входящих в так называемый теневой флот, которым Россия тайно перевозит нефть, и две компании.
— Пока Путин продолжает медлить и затягивать серьезные мирные переговоры, мы не будем стоять сложа руки. Мы будем продолжать использовать всю мощь санкционного режима, чтобы усиливать экономическое давление и стоять бок о бок с Украиной, — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми.
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак поблагодарил за новый удар по источникам доходов России.
По его словам, сразу 137 новых санкций бьют в сердце российского энергетического сектора, перекрывая Кремлю доступ к нефтяным деньгам, которыми он финансирует войну против Украины.
Ермак обратил внимание, что санкции Британии касаются еще двух компаний, на которые зарегистрированы судна “теневого флота” РФ:
- Intershipping Services LLC — это компания, которая регистрирует эти судна под флагом Габона, позволяя Кремлю зарабатывать до $10 млрд в год;
- LITASCO Middle East DMCC — подразделение, связанное с российским нефтяным гигантом Лукойл, которое до сих пор помогает транспортировать большие объемы российской нефти.
По информации правительства Британии, подсанкционные танкеры с начала 2024 года перевезли российской нефти на сумму около $24 млрд.
Там отмечают, что новые санкции нарушат поток нефтяных денег в военную казну российского диктатора Владимира Путина.
Кроме этого, Великобритания и ЕС снизили предельную цену на российскую нефть, что поможет истощить военный бюджет Москвы.