У списку – 135 танкерів: Британія вдарила санкціями по “тіньовому флоту РФ”

Велика Британія заявила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, спрямованих на обмеження доходів країни-агресора від транспортування та продажу нафти.

Нові санкції Великої Британії проти Росії

Як зазначили у британському уряді, до санкційного списку потрапили 135 нафтових танкерів, які входять до так званого тіньового флоту, яким Росія таємно перевозить нафту, та дві компанії.

– Поки Путін продовжує зволікати та затягувати серйозні мирні переговори, ми не стоятимемо склавши руки. Ми продовжуватимемо використовувати всю міць санкційного режиму, щоб посилювати економічний тиск та стояти пліч-о-пліч з Україною, – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак подякував за новий удар по джерелах доходів Росії.

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За його словами, одразу 137 нових санкцій б’ють у серце російського енергетичного сектора, перекриваючи Кремлю доступ до нафтових грошей, якими він фінансує війну проти України.

Єрмак звернув увагу, що санкції Британії стосуються ще двох компаній, на які зареєстровані судна “тіньового флоту” РФ:

Intershipping Services LLC – це компанія, яка реєструє ці судна під прапором Габону, що дає змогу Кремлю заробляти до $10 млрд на рік;

LITASCO Middle East DMCC – підрозділ, пов’язаний з російським нафтовим гігантом Лукойл, який досі допомагає транспортувати великі обсяги російської нафти.

За інформацією уряду Британії, підсанкційні танкери з початку 2024 року перевезли російської нафти на суму близько $24 млрд.

Там зазначають, що нові санкції порушать потік нафтових грошей до військової скарбниці російського диктатора Володимира Путіна.

Окрім цього, Велика Британія та ЄС знизили граничну ціну на російську нафту, що допоможе виснажити воєнний бюджет Москви.

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