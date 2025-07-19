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Валентина Летяк, редактор ленты
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18-й пакет санкций ЕС против РФ: обнародованы списки

Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

Евросоюз обнародовал список физических и юридических лиц, попавших в 18-й пакет санкций против РФ, в который добавлены 26 новых субъектов, поддерживающих ВПК страны-агрессора в войне против Украины.

Перечень опубликован 19 июля в Официальном вестнике ЕС.

Речь идет о 22 российских и двух китайских банках, четырех компаниях, связанных с российским фондом прямых инвестиций, а также восьми компаниях военно-промышленного комплекса Беларуси.

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Перечень физических и юридических лиц в 18-м пакете сакций против РФ

В частности, 22 российских банка:

  1. Т-банк;
  2. Банк Санкт-Петербург;
  3. Банк Центрокредит;
  4. Яндекс банк;
  5. Сургутнефтегазбанк;
  6. Меткомбанк;
  7. Севергазбанк;
  8. Генбанк;
  9. Бистробанк;
  10. Энерготрансбанк;
  11. Татсоцбанк;
  12. Банк Зенит;
  13. Трансстройбанк;
  14. Банк Финам;
  15. Озон банк;
  16. Экспобанк;
  17. Локко-банк;
  18. Банк Дом.РФ;
  19. МСП Банк;
  20. Ланта Банк;
  21. Банк 131;
  22. Банк РостФинанс.

Кроме того, впервые под санкции ЕС попали два банка КНР за предоставление криптовалютных услуг:

  • Heihe Rural Commercial Bank;
  • Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Также в санкционный список внесены восемь оборонных компаний Беларуси, три — из Китая и одна — из ОАЭ, которые связаны с российским ВПК.

В санкционный список внесены 14 человек и 41 организация — общее количество превысило 2,5 тыс.

Утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил 18-й пакет санкций Евросоюза против РФ.

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