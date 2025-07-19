18-й пакет санкций ЕС против РФ: обнародованы списки

Евросоюз обнародовал список физических и юридических лиц, попавших в 18-й пакет санкций против РФ, в который добавлены 26 новых субъектов, поддерживающих ВПК страны-агрессора в войне против Украины.

Перечень опубликован 19 июля в Официальном вестнике ЕС.

Речь идет о 22 российских и двух китайских банках, четырех компаниях, связанных с российским фондом прямых инвестиций, а также восьми компаниях военно-промышленного комплекса Беларуси.

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Перечень физических и юридических лиц в 18-м пакете сакций против РФ

В частности, 22 российских банка:

Т-банк; Банк Санкт-Петербург; Банк Центрокредит; Яндекс банк; Сургутнефтегазбанк; Меткомбанк; Севергазбанк; Генбанк; Бистробанк; Энерготрансбанк; Татсоцбанк; Банк Зенит; Трансстройбанк; Банк Финам; Озон банк; Экспобанк; Локко-банк; Банк Дом.РФ; МСП Банк; Ланта Банк; Банк 131; Банк РостФинанс.

Кроме того, впервые под санкции ЕС попали два банка КНР за предоставление криптовалютных услуг:

Heihe Rural Commercial Bank;

Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.

Также в санкционный список внесены восемь оборонных компаний Беларуси, три — из Китая и одна — из ОАЭ, которые связаны с российским ВПК.

В санкционный список внесены 14 человек и 41 организация — общее количество превысило 2,5 тыс.

Утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил 18-й пакет санкций Евросоюза против РФ.

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