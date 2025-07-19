18-й пакет санкций ЕС против РФ: обнародованы списки
Евросоюз обнародовал список физических и юридических лиц, попавших в 18-й пакет санкций против РФ, в который добавлены 26 новых субъектов, поддерживающих ВПК страны-агрессора в войне против Украины.
Перечень опубликован 19 июля в Официальном вестнике ЕС.
Речь идет о 22 российских и двух китайских банках, четырех компаниях, связанных с российским фондом прямых инвестиций, а также восьми компаниях военно-промышленного комплекса Беларуси.
Перечень физических и юридических лиц в 18-м пакете сакций против РФ
В частности, 22 российских банка:
- Т-банк;
- Банк Санкт-Петербург;
- Банк Центрокредит;
- Яндекс банк;
- Сургутнефтегазбанк;
- Меткомбанк;
- Севергазбанк;
- Генбанк;
- Бистробанк;
- Энерготрансбанк;
- Татсоцбанк;
- Банк Зенит;
- Трансстройбанк;
- Банк Финам;
- Озон банк;
- Экспобанк;
- Локко-банк;
- Банк Дом.РФ;
- МСП Банк;
- Ланта Банк;
- Банк 131;
- Банк РостФинанс.
Кроме того, впервые под санкции ЕС попали два банка КНР за предоставление криптовалютных услуг:
- Heihe Rural Commercial Bank;
- Heilongjiang Suifenhe Rural Commercial Bank.
Также в санкционный список внесены восемь оборонных компаний Беларуси, три — из Китая и одна — из ОАЭ, которые связаны с российским ВПК.
В санкционный список внесены 14 человек и 41 организация — общее количество превысило 2,5 тыс.
Утром 18 июля Комитет постоянных представителей ЕС (Corеper) утвердил 18-й пакет санкций Евросоюза против РФ.