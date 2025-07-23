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Дроны атаковали Новочеркасск Ростовской области РФ: что известно

Атака дронів на Росію
Фото: Факти ICTV

Ночью 23 июля в Новочеркасске Ростовской области РФ раздавались взрывы – местные жители говорят об атаке дронов на железнодорожный вокзал и ГРЭС.

Атака дронов на Новочеркасск: последствия

Российские СМИ публикуют многочисленные кадры звуков дронов и взрывов якобы в районе железнодорожного вокзала в Новочеркасске Ростовской области и местной ГРЭС (государственная районная электростанция).

Очевидцы также сообщают, что после атаки БпЛА перекрыто движение на железнодорожном переезде, образовалась пробка.

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Губернатор Ростовской области Юримй Слюсарь подтвердил атаку дронов на Новочеркасск, Шахты, Мясниковский, Родионово-Несветайский и Аксайский районы.

Он утверждает, что в Новочеркасске ранены три человека. Также, по его словам, в разных частях города из-за падения обломков произошло возгорание, повреждены четыре автомобиля.

Новочеркаськ Ростовської області РФ на карті

Фото: Google Maps

Накануне в Ростовской области РФ жаловались на взрывы в районе военного аэродрома Миллерово, откуда страна-агрессор часто запускает ударные дроны в сторону Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 246-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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