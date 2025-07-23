Российские власти вводят для школьников обязательный предмет — духовно-нравственная культура России.

Духовно-нравственная культура России: что известно о новом предмете в школах РФ

Власти РФ вводят новый обязательный школьный предмет — духовно-нравственная культура России.

Один из ключевых разработчиков программы — митрополит Тихон, духовный наставник кремлевского диктатора Владимира Путина.

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Как заявляют российские чиновники, основная цель — формирование мировоззрения школьников на основе традиционных ценностей.

Однако содержание курса вызывает серьезное беспокойство: детей будут заставлять изучать биографии участников так называемой СВО против Украины, отмечают в ЦПД.

По словам работников рабочего органа Совета национальной безопасности и обороны Украины, идеологическая кампания российской пропаганды направлена на молодое поколение, которое бездумно будет поддерживать военную агрессию и воспринимать насилие как норму.

Источник: Центр противодействия дезинформации

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