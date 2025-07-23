Наставник Путина является разработчиком программы – ЦПД о новом предмете в школах РФ
Российские власти вводят для школьников обязательный предмет — духовно-нравственная культура России.
Духовно-нравственная культура России: что известно о новом предмете в школах РФ
Власти РФ вводят новый обязательный школьный предмет — духовно-нравственная культура России.
Один из ключевых разработчиков программы — митрополит Тихон, духовный наставник кремлевского диктатора Владимира Путина.
Как заявляют российские чиновники, основная цель — формирование мировоззрения школьников на основе традиционных ценностей.
Однако содержание курса вызывает серьезное беспокойство: детей будут заставлять изучать биографии участников так называемой СВО против Украины, отмечают в ЦПД.
По словам работников рабочего органа Совета национальной безопасности и обороны Украины, идеологическая кампания российской пропаганды направлена на молодое поколение, которое бездумно будет поддерживать военную агрессию и воспринимать насилие как норму.
Источник: Центр противодействия дезинформации