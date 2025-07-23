Наставник Путіна є розробником програми – ЦПД про новий предмет у школах РФ
Російська влада запроваджує для школярів обов’язковий предмет — духовно-моральна культура Росії.
Духовно-моральна культура Росії: що відомо про новий предмет у школах РФ
Влада РФ впроваджує новий обов’язковий шкільний предмет — духовно-моральна культура Росії.
Один із ключових розробників програми — митрополит Тихон, духовний наставник кремлівського диктатора Володимира Путіна.
Як заявляють російські чиновники, основна мета — формування світогляду школярів на основі традиційних цінностей.
Проте зміст курсу викликає серйозне занепокоєння: дітей змушуватимуть вивчати біографії учасників так званої СВО проти України, зазначають у ЦПД.
За словами працівників робочого органу Ради національної безпеки та оборони України, ідеологічна кампанія російської пропаганди спрямована на молоде покоління, яке бездумно підтримуватиме військову агресію й сприйматиме насильство як норму.
Джерело: Центр протидії дезінформації