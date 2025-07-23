Наставник Путіна є розробником програми – ЦПД про новий предмет у школах РФ

Російська влада запроваджує для школярів обов’язковий предмет — духовно-моральна культура Росії.

Духовно-моральна культура Росії: що відомо про новий предмет у школах РФ

Влада РФ впроваджує новий обов’язковий шкільний предмет — духовно-моральна культура Росії.

Один із ключових розробників програми — митрополит Тихон, духовний наставник кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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Як заявляють російські чиновники, основна мета — формування світогляду школярів на основі традиційних цінностей.

Проте зміст курсу викликає серйозне занепокоєння: дітей змушуватимуть вивчати біографії учасників так званої СВО проти України, зазначають у ЦПД.

За словами працівників робочого органу Ради національної безпеки та оборони України, ідеологічна кампанія російської пропаганди спрямована на молоде покоління, яке бездумно підтримуватиме військову агресію й сприйматиме насильство як норму.

Джерело: Центр протидії дезінформації

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