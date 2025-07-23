Протесты, угроза евроинтеграции и молчание Трампа: как реагируют СМИ на закон 12414

СМИ пишут о массовых протестах в украинских городах и острой критике со стороны большинства западных партнеров. Лидеры ЕС расценивают принятие закона 12414 как угрозу верховенству права и евроинтеграционному пути Украины.

Реакции со стороны президента США Дональда Трампа пока не прозвучало.

Президент Владимир Зеленский заявил, что закон необходим для устранения “российского влияния”. Опоненты считают, что он может усилить контроль Офиса президента над антикоррупционными расследованиями.

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Sky News. Демонстрации в Украине из-за спорного законопроекта, угрожающего антикоррупционным органам.

Тысячи украинцев вышли на демонстрации против принятия спорного законопроекта, который угрожает антикоррупционной инфраструктуре страны.

Парламент Украины принял закон, ограничивающий автономию двух ключевых антикоррупционных органов. Как сообщается на сайте ВР, Владимир Зеленский подписал его поздно вечером во вторник.

Украинцы вышли на улицы Киева и Львова в знак протеста против законопроекта. Это — первая крупная демонстрация против правительства за более чем три года полномасштабной войны.

Многие держали плакаты с надписями: Защитим антикоррупционную систему, защитим будущее Украины или Мы против.

— Коррупция — это проблема в любой стране, и с ней всегда нужно бороться, — сказал Игорь Лаченков, блогер и активист, который обратился к своим более 1,5 млн подписчиков в социальных сетях с призывом присоединиться к протесту.

— Украина имеет гораздо меньше ресурсов в этой войне, чем Россия. Если мы будем злоупотреблять ими или, что еще хуже, позволим им оказаться в карманах воров, наши шансы на победу уменьшаются. Все наши ресурсы должны идти на борьбу, — подчеркнул он.

Критики заявили, что новое законодательство может значительно ослабить независимость НАБУ и САП и предоставить окружению Зеленского больше влияния на антикоррупционные расследования.

Некоторые протестующие отметили, что принятие законопроекта стало большим моральным ударом, чем регулярные российские беспилотные и ракетные атаки. Другие обвинили руководство Украины в том, что оно предпочитает лояльность и личные связи, а не борьбу с коррупцией.

Согласно поправкам, генеральный прокурор, назначенный Зеленским, получит строгий контроль над расследованиями и делами, которые ведут Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

Изменения также позволят генпрокурору передавать дела ведомствам и переназначать прокуроров.

Это приведет к тому, что руководитель САП “станет номинальной фигурой, а НАБУ потеряет свою независимость и превратится в подразделение Генеральной прокуратуры”.

Принятие законопроекта также может повлиять на заявку Украины на вступление в Европейский Союз, поскольку борьба с укоренившейся коррупцией имеет решающее значение как для амбиций ЕС, так и для сохранения доступа разрушенной войной страны к миллиардам фунтов стерлингов западной помощи.

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос выразила обеспокоенность голосованием в парламенте, назвав его “серьезным шагом назад”.

— Независимые органы, такие как НАБУ и САП, имеют важное значение для пути Украины в ЕС, — добавила она.

Зеленский, чья партия имеет большинство в парламенте, заявил в ночном обращении во вторник, что антикоррупционные органы продолжат функционировать, “но без какого-либо российского влияния”.

— Это все должно быть очищено. Должно быть больше справедливости. Конечно, НАБУ и САП продолжат свою работу, — сказал он. — Также важно, чтобы Генеральный прокурор был предан обеспечению реальной ответственности для тех, кто нарушает закон. Это то, в чем действительно нуждается Украина.

The Guardian: Давление на Зеленского усиливается из-за изменений в антикоррупционных органах, протесты продолжаются.

Европейские лидеры в среду усилили давление на Владимира Зеленского с требованием отменить спорное решение об ограничении полномочий двух антикоррупционных органов, в то время как демонстранты во второй раз вышли на улицы Киева.

Европейские партнеры Украины, в частности Германия, Франция и Швеция, выразили обеспокоенность по поводу нового законодательства, которое украинский президент подписал во вторник вечером.

Они предупредили, что эти изменения могут навредить попыткам Киева присоединиться к ЕС и осложнить борьбу с коррупцией.

Законопроект, который в спешном порядке приняла Верховная Рада во вторник, фактически подчиняет антикоррупционные органы правительству. Речь идет о Национальном антикоррупционном бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

Зеленский защищает эти изменения, утверждая, что они необходимы для очистки украинской “антикоррупционной инфраструктуры” от российских связей. Они предоставляют значительные полномочия Офису генпрокурора, который теперь может закрывать дела против высокопоставленных чиновников.

В среду Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов в Офисе президента в Киеве. По его словам, участники встречи договорились работать конструктивно и уже на следующей неделе представить совместный план действий для укрепления Украины.

Зеленский прямо не ответил на критику со стороны активистов гражданского общества, которые обвиняют его в попытке узурпации власти и нежелании слышать общество. Ветераны, мэр Киева Виталий Кличко и другие известные деятели призвали президента отменить этот закон.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, также выразила недовольство из-за законодательных изменений. Ее пресс-секретарь сообщил, что она лично обратилась к Зеленскому за разъяснениями и передала ему свое глубокое беспокойство.

— Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией являются основополагающими ценностями Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна полностью соблюдать эти стандарты. Никаких компромиссов быть не может, — добавила она.

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс в обращении к Киеву отметил, что доверие в военное время “очень легко потерять из-за одной серьезной ошибки со стороны руководства… Прозрачность и открытый европейский диалог — единственный путь к его восстановлению”.

Министр Франции по вопросам Европы Бенжамен Адад сказал, что у Украины еще есть время пересмотреть свое решение.

— Еще не поздно от него отказаться, — заявил он в эфире France Inter. — Мы будем чрезвычайно бдительны в этом вопросе.

Bloomberg: Зеленский ставит под угрозу заявку Украины на членство в ЕС из-за вмешательства в работу антикоррупционного бюро.

Внезапная попытка президента Владимира Зеленского ослабить антикоррупционные органы в Киеве застала союзников Украины врасплох и может нанести длительный ущерб ее стремлению вступить в ЕС.

Одобрение украинским лидером законодательства, которое парламент протащил во вторник несмотря на громкие протесты, вывело на улицы тысячи протестующих — впервые с момента полномасштабного вторжения России.

Зеленский защитил это решение, но впоследствии пообещал внести новый законопроект, чтобы снять опасения по поводу ослабления антикоррупционных институтов.

Однако лидеры ЕС расценили этот шаг как серьезный откат в более чем десятилетних усилиях по внедрению верховенства права, что стало серьезным препятствием на пути Украины к интеграции с Западом.

Новый закон может затормозить длительные переговоры о вступлении в ЕС и поставить под угрозу будущее финансирование участия Украины в войне, говорят чиновники, знакомые с обсуждениями в европейских столицах.

Один из них назвал это самым большим просчетом Зеленского с момента прихода к власти в 2019 году. Все источники говорили на условиях анонимности, поскольку обсуждения проходят за закрытыми дверями.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела беседу с Зеленским, выразив ему “серьезную озабоченность” и потребовала объяснений, сообщил в среду представитель исполнительного органа ЕС.

— Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией — это ключевые принципы Европейского Союза, — сказала пресс-секретарь фон дер Ляйен. — Как страна-кандидат, Украина должна полностью соблюдать эти стандарты. Никаких компромиссов быть не может.

Эти события стали неожиданным ударом, ведь Запад продолжает поддерживать страну, на которую напала Россия в 2022 году и которая до сих пор борется за достижение своих военных целей. Они усиливают критику в отношении концентрации власти в руках Зеленского и сдвигов к все более авторитарным методам.

Новый закон, который передает подконтрольность двух главных антикоррупционных органов генпрокурору Зеленскому, принимали в условиях криков “позор” со стороны оппозиции. За него проголосовали 263 депутата в 450-местном парламенте, где большинство имеет партия Слуга народа.

Директор НАБУ Семен Кривонос жестко раскритиковал законопроект, заявив, что работа его ведомства уничтожена, и призвал Зеленского наложить на него вето.

Однако президент этого не сделал.

Когда протестующие собрались в таких городах, как Киев, Львов и Одесса, с плакатами и украинскими флагами, Офис президента подтвердил, что закон был подписан.

То, что Запад воспринимал Зеленского как бастион против российской тирании, не помешало ему оправдать принятое решение необходимостью избавиться от влияния Кремля на процессы. В то же время он пообещал новое законодательство, которое снимет претензии к закону.

— Все слышали, что сегодня говорят люди — в соцсетях, друг другу, на улицах, — заявил президент в видеообращении. — Это не напрасно.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко, который провел две пресс-конференции за два дня, заверил, что не пойдет на компромисс в отношении независимости НАБУ.

Зеленский не получил никакого осуждения со стороны президента США Дональда Трампа, чью администрацию он пытается убедить для обеспечения новых поставок вооружения.

Но если равнодушие администрации Трампа к верховенству права, как считают некоторые чиновники, создало возможность для Зеленского ослабить антикоррупционные институты, то для ЕС этот вопрос стоит в центре переговоров о членстве и финансовой поддержке.

— Ограничение независимости украинских антикоррупционных органов осложняет путь Украины в ЕС, — написал в соцсетях министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль.

Чешский министр иностранных дел Ян Липавский, один из самых преданных союзников Киева, добавил, что поддержка ЕС не является безусловной.

АР: Украинцы протестуют против закона, направленного на антикоррупционные органы.

Украинцы выходят на улицы, протестуя против нового закона, который, по их мнению, может подорвать работу двух ключевых антикоррупционных органов, ослабив независимость структур, которые должны сдерживать власть.

Недовольство этим законом привело к первой масштабной акции протеста против правительства за более чем три года войны — и стало самой серьезной трещиной в национальном единстве, которое помогало Украине сопротивляться российскому вторжению.

Президент Владимир Зеленский защитил закон как необходимый шаг для устранения «российского влияния» в борьбе с коррупцией, хотя никаких примеров такого вмешательства не привел.

Закон предусматривает новый надзор за антикоррупционными органами

Во вторник Верховная Рада приняла законопроект, который подчиняет Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП)

Генеральному прокурору — должностному лицу, назначенному президентом. Зеленский подписал документ, несмотря на тысячи протестующих, которые требовали от него отменить его.

Критики утверждают, что этот закон может дать окружению Зеленского большее влияние на расследование. Его приняли после того, как президент провел кадровые перестановки в своем военном Кабинете министров — шаг, который также широко расценивается как способ укрепить власть в узком кругу доверенных лиц.

Еще до подписания законопроекта оба органа предупреждали, что в случае его вступления в силу “руководитель САП станет номинальной фигурой, а НАБУ потеряет независимость и превратится в подразделение Офиса генпрокурора”.

НАБУ занимается расследованием коррупционных дел, в которых фигурируют топ-чиновники, а САП осуществляет надзор за этими расследованиями и поддерживает обвинение в суде.

Закон вызвал волну критики в адрес правительства.

В Украине существует мощная традиция продемократических протестов — уличные демонстрации дважды приводили к политическим переворотам.

Именно после Революции Достоинства 2014 года, которая свергла пророссийского президента Виктора Януковича, обвиняемого в масштабной коррупции и хищении сотен миллионов долларов, были созданы НАБУ и САП.

Размах коррупции Януковича поразил обычных украинцев, когда после его бегства они увидели территорию роскошной резиденции с коллекцией дорогих авто и даже частным зоопарком.

Однако после полномасштабного вторжения России в 2022 году митинги в основном были посвящены возвращению пленных или пропавших без вести.

Однако демонстрации во вторник направили общественное возмущение непосредственно на власть. Некоторые назвали новый закон большим ударом по моральному духу, чем регулярные атаки российских дронов и ракет.

Среди уставших от войны украинцев преобладало настроение злости и разочарования. Некоторые протестующие обвиняли руководство Украины в том, что оно ставит личную лояльность и связи выше борьбы с коррупцией.

Fox News: В Украине — масштабные протесты из-за законопроекта, ослабляющего антикоррупционные органы.

Украинцы выходят на улицы после принятия спорного законопроекта, который угрожает автономии двух антикоррупционных органов.

Законодательная инициатива расширяет полномочия генерального прокурора в отношении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Президент Владимир Зеленский сейчас сталкивается с самыми массовыми протестами с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Демонстранты собрались у здания Офиса президента в Киеве, также прошли акции в меньших городах по всей стране.

Голосование состоялось на следующий день после того, как двое сотрудников НАБУ были задержаны по подозрению в связях с Россией, сообщает Reuters.

Согласно информации издания, украинская Служба безопасности, которая провела задержание, также осуществляла проверку их биографии.

— Я собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов Украины вместе с генеральным прокурором. Это была необходимая встреча — откровенный и конструктивный разговор, который действительно помогает, — написал Зеленский на платформе X.

— У нас общий враг — российские оккупанты. А для защиты украинского государства нужна достаточно сильная правоохранительная и антикоррупционная система — такая, которая обеспечивает реальное чувство справедливости.

— Фактически, если закон вступит в силу, руководитель САП станет номинальной фигурой, а НАБУ потеряет независимость и превратится в подразделение Офиса генпрокурора, — говорится в совместном заявлении ведомств в Telegram, которое цитирует Associated Press.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила обеспокоенность по поводу голосования, заявив, что «демонтаж ключевых механизмов защиты независимости НАБУ является серьезным шагом назад».

В еще одном посте на X после встречи с директором НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генеральным прокурором Русланом Кравченко и главой СБУ Василием Малюком, Зеленский подчеркнул, что “антикоррупционную инфраструктуру нужно очистить от российского влияния”.

Последние действия украинской власти могут поставить под угрозу ее стремление присоединиться к Европейскому Союзу, поскольку борьба с внутренней коррупцией является одним из ключевых требований.

Кроме того, это может осложнить более теплые отношения между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, который ранее обвинял украинского лидера в том, что он – “диктатор без выборов”.

По информации Axios, как США, так и ЕС поддерживали украинских активистов, которые требовали создания и укрепления независимых институтов для борьбы с коррупцией. Однако это давление значительно уменьшилось после вторжения России в Украину.

CNN: Украинцы протестуют против нового законопроекта, который ограничивает автономию антикоррупционных органов.

Президент Владимир Зеленский во вторник подписал закон, который уменьшает автономию двух антикоррупционных органов, сообщается на сайте Верховной Рады.

В ответ украинцы вышли на протесты во Львове и Киеве, выражая обеспокоенность, что этот закон может способствовать росту коррупции и поставить под угрозу европейскую интеграцию Украины.

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