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Україна та Ізраїль домовились про діалог щодо загрози з Ірану – Сибіга

Зустріч Сибіги та Саари – про що домовилися міністри МЗС України та Ізраїлю
Фото: МЗС

Україна та Ізраїль домовилися започаткувати стратегічний діалог щодо іранської загрози.

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга домовився зі своїм ізраїльським колегою Гідеоном Сааром під час його першого візиту до України.

Зустріч Сибіги та Саара: про що домовилися дипломати

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів перемовини з ізраїльським колегою у Києві з широкого спектру питань, зокрема у сфері безпеки, гуманітарної та економічної співпраці, розвитку інновацій та спільних проєктів.

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Сторони домовилися про започаткування стратегічного діалогу між Україною та Ізраїлем щодо іранської загрози.

За словами Андрія Сибіги, Україна бачить значні можливості для поглиблення взаємодії з Ізраїлем в таких галузях, як медицина, енергетика, агросектор та кібербезпека.

– Україна та Ізраїль мають значний потенціал у сфері оборонних технологій. Настав час реалізовувати його спільно заради безпеки та стабільності наших держав, – зазначив міністр.

Сибіга наголосив, що торік товарообіг між нашими країнами зріс більше ніж на 65% і сягнув майже $1 млрд. За його словами, цю позитивну динаміку варто продовжити, особливо – в перспективі співпраці в оборонній промисловості. 

Також міністр запропонував відновити політичні консультації між міністерствами закордонних справ двох країн вперше з 2022 року.

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Джерело: МЗС

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