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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
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Поражен Невинномысский азотный завод, где производят аммиак для ВПК РФ

Атака дронів на Росію
Фото: Факти ICTV

В ночь на пятницу, 25 июля, беспилотники атаковали Россию. Под ударом оказалось предприятие Невинномисский Азот, расположенное в Ставропольском крае, которое производит азотные удобрения и аммиак.

Об этом сообщили российские пропагандистские Telegram-каналы.

Атака дронов на Невинномысский Азот

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что атака продолжалась с 02:30 до 06:00 25 июля. Он назвал ее самой массированной на этот регион. Владимиров отчитался о якобы «сбитых 37 дронах» и отсутствии разрушений и пострадавших.

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В то же время мэр Невинномыска Михаил Миненков написал о 37 прилетах — в другой версии его же заявления речь шла о более чем 20 попаданиях. Сказал, что обошлось без потерь и разрушений в городе.

Очевидцы атаки в сети публиковали видео с возгоранием на территории предприятия Невинномысский Азот. На кадрах возгорание видно как минимум в двух местах.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил поражение дронами Невинномисского азотного завода. Также он сообщил о поражении Котовского порохового завода в Тамбовской области.

Невинномисский азотный завод в Ставропольском крае — производитель химического сырья для взрывчатки, в частности азотной кислоты и аммиачной селитры. Это ключевой поставщик для производства боеприпасов, включая артиллерийские снаряды, авиабомбы и РСЗО.

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