Уражено Невинномиський азотний завод, де виробляють аміак для ВПК РФ

У ніч на п’ятницю, 25 липня, безпілотники атакували Росію. Під ударом опинилося підприємство Невинномиський Азот, розташоване у Ставропольському краї, яке виробляє азотні добрива та аміак.

Про це повідомили російські пропагандистські Telegram-канали.

Атака дронів на Невинномиський Азот

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владіміров заявив, що атака тривала з 02:30 до 06:00 25 липня. Він назвав її наймасованішою на цей регіон. Владіміров відзвітував про нібито “збиття 37 дронів”, відсутність руйнувань та постраждалих.

Зараз дивляться

Водночас мер Невинномиська Михайло Міненков написав про 37 прильотів – в іншій версії його ж заяви йшлося про понад 20 влучань. Сказав, що обійшлося без втрат і руйнувань у місті.

Очевидці атаки у мережі публікували відео із загорянням на території підприємства Невинномиський Азот. На кадрах загоряння видно щонайменше у двох місцях.

Кацапські заводи знову «палають» після атаки дронів ▪️У Ставропольському краї атакували «Невинномиський Азот» – виробника аміаку для оборонно-промислового комплексу Зафіксовано понад 20 влучань. ▪️Уражено Тамбовський пороховий завод – ключового постачальника вибухівки pic.twitter.com/d1gG1nS6G0 — Олег (@olegperviy17) July 25, 2025

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко підтвердив ураження дронами Невинномиського азотного заводу. Також він повідомив про ураження Котовського порохового заводу у Тамбовській області.

Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї – виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.