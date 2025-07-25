Влияние войны: РФ отменила военно-морской парад в Санкт-Петербурге

Подготовку к главному военно-морскому параду в Санкт-Петербурге в этом году приостановили. Об этом сообщают российские СМИ.

В Санкт-Петербурге отменили военно-морской парад

В день Военно-морского флота, который в РФ будут отмечать 27 июля, ни один из боевых кораблей не выйдет ни в акваторию Невы, ни в Кронштадтский рейд.

Кроме того, в программе не предусмотрена авиационная часть парада.

Сейчас смотрят

В начале июля были свернуты тренировки пеших расчетов.

Традиционно в них принимают участие моряки, курсанты и кадеты военно-морских учебных заведений, которые торжественным маршем завершают парад на Сенатской площади.

Несколько источников подтвердили российским СМИ отмену парада. Они отметили, что такое решение было принято из соображений безопасности.

Несмотря на изменения, в официальном плане празднований ко Дню ВМФ остаются церемония возложения венков с участием представителей власти и концерт на Дворцовой площади.

— Кремль больше не может делать вид, что война не касается российского тыла. Война влияет на все сферы жизни в РФ, даже на такие символические и громкие события, как парад флота. Сегодня российские корабли не могут чувствовать себя в безопасности даже на собственной территории, — прокомментировали в Центре противодействия дезинформации.

В ЦПД отметили, что причиной отказа от проведения парада являются опасения военного командования, что потери РФ в войне станут очевидными.

— Парад, который должен был демонстрировать “силу” России, рискует произвести совершенно другое впечатление, — считают в ЦПД.

Что известно о параде ВМФ

С 2017 года главный парад ВМФ традиционно проводят в Санкт-Петербурге.

Его особенность — сочетание двух локаций: Кронштадта и Сенатской площади.

В параде принимают участие корабли флотов Северного, Балтийского, Черноморского и Каспийской флотилии. Также к действу привлекается авиация Тихоокеанского флота.

В 2024 году кронштадтская часть парада была отменена.

На 9 мая российская оккупационная администрация в Севастополе также отменила военный парад из соображений безопасности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.