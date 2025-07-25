Вплив війни: РФ скасувала військово-морський парад у Санкт-Петербурзі
Підготовку до головного військово-морського параду в Санкт-Петербурзі цьогоріч призупинили. Про це повідомляють російські ЗМІ.
У Санкт-Петербурзі скасували військово-морський парад
У день Військово-морського флоту, який в РФ відзначатимуть 27 липня, жоден із бойових кораблів не вийде ані в акваторію Неви, ані в Кронштадтський рейд.
Крім того, у програмі не передбачено авіаційної частини параду.
На початку липня було згорнуто піші тренування.
Традиційно участь у них беруть моряки, курсанти та кадети військово-морських навчальних закладів, які урочистим маршем завершують парад на Сенатській площі.
Кілька джерел підтвердили російському медіа скасування параду. Вони зазначили, що таке рішення було ухвалене з міркувань безпеки.
Попри зміни, в офіційному плані святкувань до Дня ВМФ залишаються церемонія покладання вінків за участю представників влади та концерт на Палацовій площі.
– Кремль більше не може вдавати, що війна не стосується російського тилу. Війна впливає на всі сфери життя в РФ, навіть на такі символічні та гучні події, як парад флоту. Сьогодні російські кораблі не можуть почуватися у безпеці навіть на власній території, – прокоментували у Центрі протидії дезінформації.
У ЦПД зазначили, що причиною відмови від проведення параду є побоювання військового командування, що втрати РФ у війні стануть очевидними.
– Парад, що мав би демонструвати “силу” Росії, ризикує справити геть інше враження, – вважають у ЦПД.
Що відомо про парад ВМФ
З 2017 року головний парад ВМФ традиційно проводять у Санкт-Петербурзі.
Його особливість – поєднання двох локацій: Кронштадта та Сенатської площі.
Участь у параді беруть кораблі флотів Північного, Балтійського, Чорноморського та Каспійської флотилії. Також до дійства залучається авіація Тихоокеанського флоту.
У 2024 році кронштадтську частину параду було скасовано.
На 9 травня російська окупаційна адміністрація в Севастополі також скасувала військовий парад з міркувань безпеки.