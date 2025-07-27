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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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КНДР может отправить уже этим летом дополнительные войска в РФ для участия в войне – Reuters

Північна Корея КНДР ракети
Фото: Getty Images

Северная Корея может направить дополнительные войска в Россию в июле или августе для участия в войне против Украины.

Об этом заявили южнокорейские законодатели, ссылаясь на брифинг разведывательного агентства, сообщает Reuters.

Подготовка к масштабному наступлению РФ

Как сообщил журналистам после закрытого брифинга член парламента Южной Кореи Ли Сон Квун, национальная разведывательная служба Южной Кореи считает, что Россия может готовиться к полномасштабному наступлению на Украину в июле или августе.

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— Дополнительные войска могут быть развернуты уже в июле или августе, — сказал Ли.

Он добавил, что агентство ссылается на новый сбор войск для отправки в Северную Корею и недавний визит в Пхеньян высокопоставленного сотрудника службы безопасности президента России.

В обмен на поставку артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию Пхеньян, вероятно, получит технические консультации по запуску спутников и систем наведения ракет, сообщил Ли, ссылаясь на брифинг NIS.

После нескольких месяцев молчания Северная Корея и Россия раскрыли информацию о развертывании северокорейских войск и их роли в наступлении Москвы на Украину с целью возвращения Курской области.

Обе страны заявили, что сотрудничество основано на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года, который включает пакт о взаимной обороне.

В Reuters отметили, что участие северокорейских войск в российской агрессии против Украины стало новым уровнем эскалации конфликта и демонстрирует углубление военного партнерства между Пхеньяном и Москвой.

Напомним, что в конце апреля 2025 года КНДР впервые официально подтвердила отправку своих войск в Россию.

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