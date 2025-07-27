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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Украина получит более 30 тысяч ИИ-комплектов для дронов: что известно

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Американо-немецкая компания Auterion, разрабатывающая программное обеспечение для беспилотников, передаст Украине 33 тысячи так называемых AI-ударных комплектов.

Об этом сообщает Financial Times.

Украина получит 33 тысячи систем для дронов: что известно

Эти системы предназначены для модернизации дронов в высокоточное автономное оружие, способное избегать радиоэлектронных помех и преследовать цели.

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Как сообщил генеральный директор компании Лоренц Майер в комментарии Financial Times, поставка состоится до конца 2025 года в рамках контракта на $50 млн с Пентагоном, который является частью американской помощи Украине в сфере безопасности. Майер подчеркнул, что это в десять раз больше, чем в предыдущих контрактах.

В комплект входит мини-компьютер Skynode со встроенным ИИ, камерой и радиомодулем, что превращает коммерческий дрон в автономную боевую платформу. Такие дроны могут работать в роях, обмениваться данными в реальном времени и выполнять задачи без вмешательства оператора.

Миниатюрная плата с пассивным охлаждением Skynode S устанавливается на любой дрон и превращает его в высокоточное автономное оружие. Система позволяет отслеживать движущиеся цели на расстоянии до 1 км, действует эффективно даже в условиях радиоэлектронной борьбы и имеет заявленную эффективность поражения до 90%.

В FT отмечается, что Skynode S в первую очередь будет использоваться для противодействия ударным дальнобойным дронам. Даже при эффективности 70-80% это может означать уничтожение от 23 до 26 тысяч вражеских БПЛА, а при 90% — более 29 тысяч.

Auterion имеет штаб-квартиру в Вирджинии (США) и офис в Мюнхене (Германия), и уже ведет переговоры с рядом европейских стран о дальнейших поставках. В компании отмечают, что украинский опыт использования дронов стал основой для военных инноваций, которые уже интересуют страны НАТО.

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