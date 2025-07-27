Силы ПВО уничтожили 78 из 83 дронов во время ночной атаки РФ

В ночь на 27 июля Россия выпустила по Украине 83 дрона различных типов. Силы противовоздушной обороны уничтожили большинство из них, однако некоторые достигли целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 27 июля: что известно

Во время ночного нападения на Украину армия РФ применила 83 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов с направлений Орел, Курск, Шаталовка, Миллерово, Приморско-Ахтарск в РФ и Гвардейское во временно оккупированом Крыму.

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Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10:30 противовоздушной обороной сбито и подавлено 78 вражеских БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 5 БпЛА в 3 локациях и падение обломков сбитых целей в 2 локациях.

В целом украинская система противовоздушной обороны уничтожила более 94% средств нападения агрессора, что свидетельствует о ее высокой эффективности.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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