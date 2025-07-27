Україна отримає понад 30 тисяч ШІ-комплектів для дронів: що відомо

Американо-німецька компанія Auterion, що розробляє програмне забезпечення для безпілотників, передасть Україні 33 тисячі так званих AI-ударних комплектів.

Про це повідомляє Financial Times.

Україна отримає 33 тисячі систем для дронів: що відомо

Ці системи призначені для модернізації дронів у високоточну автономну зброю, здатну уникати радіоелектронних перешкод і переслідувати цілі.

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Як повідомив генеральний директор компанії Лоренц Маєр у коментарі Financial Times, поставка відбудеться до кінця 2025 року в межах контракту на $50 млн з Пентагоном, який є частиною американської безпекової допомоги Україні. Маєр підкреслив, що це у десять разів більше, ніж у попередніх контрактах.

До комплекту входить міні-комп’ютер Skynode з вбудованим ШІ, камерою та радіомодулем, що перетворює комерційний дрон на автономну бойову платформу. Такі дрони можуть працювати в роях, обмінюватися даними в реальному часі й виконувати завдання без втручання оператора.

Мініатюрна плата з пасивним охолодженням Skynode S встановлюється на будь-який дрон і перетворює його на високоточну автономну зброю. Система дозволяє відстежувати рухомі цілі на відстані до 1 км, діє ефективно навіть в умовах радіоелектронної боротьби й має заявлену ефективність ураження до 90%.

У FT зазначається, що Skynode S насамперед використовуватимуть для протидії ударним далекобійним дронам. Навіть за ефективності 70–80% це може означати знищення від 23 до 26 тисяч ворожих БПЛА, а при 90% — понад 29 тисяч.

Auterion має штаб-квартиру у Вірджинії (США) та офіс у Мюнхені (Німеччина), і вже веде перемовини з низкою європейських країн щодо подальших постачань. У компанії зазначають, що український досвід використання дронів став основою для військових інновацій, які вже цікавлять країни НАТО.

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