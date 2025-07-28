Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу Северной Кореи Пхеньян.

Об этом сообщает Reuters.

Авиасообщение из Москвы в Пхеньян: что известно

Первый рейс вылетел из московского аэропорта Шереметьево 27 июля в 19:00, время полета составило восемь часов.

Рейс выполнил самолет Boeing 777-200ER российской авиакомпании Nordwind Airlines вместимостью 440 пассажиров.

Российские пропагандистские СМИ утверждают, что стоимость билетов на самолет начиналась от 44 700 рублей ($563), и их якобы быстро распродали.

Росавиация предоставила авиакомпании Nordwind Airlines разрешение на выполнение рейсов между Москвой и Пхеньяном два раза в неделю.

Министерство транспорта страны-агрессора заявило, что на данный момент рейсы будут выполняться раз в месяц, чтобы способствовать формированию стабильного спроса.

Ранее единственным прямым авиасообщением между РФ и КНДР были рейсы северокорейской авиакомпании Air Koryo во Владивосток три раза в неделю.

Напомним, что 27 июля Reuters сообщило, что Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года.

За усиление российской армии КНДР получит от Москвы технологии для запуска спутников и наведения ракет.

