Россия запустила прямые рейсы в Пхеньян на фоне военного сотрудничества с КНДР
Россия запустила прямые пассажирские авиарейсы из Москвы в столицу Северной Кореи Пхеньян.
Об этом сообщает Reuters.
Авиасообщение из Москвы в Пхеньян: что известно
Первый рейс вылетел из московского аэропорта Шереметьево 27 июля в 19:00, время полета составило восемь часов.
Рейс выполнил самолет Boeing 777-200ER российской авиакомпании Nordwind Airlines вместимостью 440 пассажиров.
Российские пропагандистские СМИ утверждают, что стоимость билетов на самолет начиналась от 44 700 рублей ($563), и их якобы быстро распродали.
Росавиация предоставила авиакомпании Nordwind Airlines разрешение на выполнение рейсов между Москвой и Пхеньяном два раза в неделю.
Министерство транспорта страны-агрессора заявило, что на данный момент рейсы будут выполняться раз в месяц, чтобы способствовать формированию стабильного спроса.
Ранее единственным прямым авиасообщением между РФ и КНДР были рейсы северокорейской авиакомпании Air Koryo во Владивосток три раза в неделю.
Напомним, что 27 июля Reuters сообщило, что Северная Корея может отправить дополнительные войска в Россию уже в августе 2025 года.
За усиление российской армии КНДР получит от Москвы технологии для запуска спутников и наведения ракет.