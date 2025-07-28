Росія запустила прямі рейси до Пхеньяна на тлі військової співпраці з КНДР

Росія запустила прямі пасажирські авіарейси з Москви до столиці Північної Кореї Пхеньяна.

Про це повідомляє Reuters.

Авіасполучення з Москви до Пхеньяна: що відомо

Перший рейс вилетів з московського аеропорту Шереметьєво 27 липня о 19:00, час польоту склав вісім годин.

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Рейс виконав літак Boeing 777-200ER російської авіакомпанії Nordwind Airlines місткістю 440 пасажирів.

Російські пропагандистські ЗМІ стверджують, що вартість квитків на літак починалася від 44 700 рублів ($563), і їх нібито швидко розпродали.

Росавіація надала авіакомпанії Nordwind Airlines дозвіл на виконання рейсів між Москвою і Пхеньяном двічі на тиждень.

Міністерство транспорту країни-агресора заявило, що на цей час рейси будуть виконуватися раз на місяць, щоб сприяти формуванню стабільного попиту.

Раніше єдиним прямим авіасполученням між РФ та КНДР були рейси північнокорейської авіакомпанії Air Koryo до Владивостока тричі на тиждень.

Нагадаємо, що 27 липня Reuters повідомило, що Північна Корея може відправити додаткові війська в Росію вже в серпні 2025 року.

За посилення російської армії КНДР отримає від Москви технології для запуску супутників і наведення ракет.

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