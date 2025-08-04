Трамп пригрозил Индии повышением пошлин из-за торговли российской нефтью

Президент США Дональд Трамп пригрозил Индии новыми жесткими пошлинами из-за ее торговли нефтепродуктами, изготовленными из российской нефти.

Трамп о повышении пошлин для Индии из-за нефти РФ

Как заявил американский лидер в социальной сети Truth Social, Нью-Дели не только импортирует большие объемы энергоносителей из России, но и перепродает их на мировом рынке, получая прибыль во время войны в Украине.

По его словам, Индия обогащается на российской нефти, когда украинцы продолжают гибнуть от действий российской военной машины.

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В ответ на это Трамп заявил о намерении существенно увеличить пошлины на индийский импорт, чтобы привлечь Нью-Дели к ответственности за косвенную поддержку действий Кремля против Украины.

Недавно крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии начал активно менять источники поставок после растущего давления со стороны США и Европы из-за закупки российской нефти во время войны.

За последние недели предприятие приобрело миллионы баррелей сырой нефти у Соединенных Штатов и Объединенных Арабских Эмиратов.

На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новый пакет санкций против России.

Он напомнил, что Кремлю осталось всего 10 дней, чтобы согласиться на мирное соглашение с Украиной, прежде чем Вашингтон примет жесткие санкции против России.

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