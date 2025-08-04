Атака на нефтебазу в Адлере 4 августа: более 20 взрывов и пожар

Силы беспилотных систем Украины атаковали объекты топливной инфраструктуры на территории России. На этот раз под удар попала нефтебаза Роснефть-Кубаньнефтепродукт.

Об этом сообщают Силы беспилотных систем.

Удар по нефтебазе в Адлере: что известно

Отмечается, что 14 отдельный полк беспилотных авиационных комплексов продолжает целенаправленные атаки по объектам топливно-энергетического сектора государства-агрессора.

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На этот раз была поражена нефтебаза Роснефть-Кубаньнефтепродукт, расположенная в городе Адлер Краснодарского края РФ.

Местные жители рассказывали о не менее чем 20 взрывах и активной работе средств противовоздушной обороны.

В результате попаданий возник масштабный пожар, ликвидация которого продолжается до сих пор.

Кроме того, атака беспилотников привела к сбою в работе аэропорта города Сочи, который находится недалеко от зоны поражения.

— Операторы Сил беспилотных систем на высоте не только в уничтожении живой силы и техники, но и в глубинных поражениях вражеских военных объектов, — отметили СБС.

Напомним, ночью 3 августа в Адлере Краснодарского края РФ ударные дроны атаковали нефтебазу. Вспыхнул масштабный пожар, аэропорт прекратил работу. Информации о пострадавших не поступало.

2 августа после очередной атаки была остановлена первичная переработка нефти на Новокуйбишевском НПЗ компании Роснефть, который расположен в Самарской области РФ.

Предприятие уже не впервые становится мишенью атак: дважды его атаковали в марте 2024 года, а также в ночь на 10 марта 2025-го.

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