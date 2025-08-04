Атака на нафтобазу в Адлері 4 серпня: понад 20 вибухів і пожежа

Сили безпілотних систем України атакували об’єкти паливної інфраструктури на території Росії. Цього разу під удар потрапила нафтобаза Роснефть-Кубаньнефтепродукт.

Про це повідомляють Сили безпілотних систем.

Удар по нафтобазі в Адлері: що відомо

Зазначається, що 14 окремий полк безпілотних авіаційних комплексів продовжує цілеспрямовані атаки по об’єктах паливно-енергетичного сектору держави-агресора.

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Цього разу він уразив нафтобазу Роснефть-Кубаньнефтепродукт, розташовану в місті Адлер Краснодарського краю РФ.

Місцеві жителі розповідали про не менше ніж 20 вибухів і активну роботу засобів протиповітряної оборони.

Унаслідок влучань виникла масштабна пожежа, ліквідація якої триває досі.

Крім того, атака безпілотників спричинила збій у роботі аеропорту міста Сочі, що знаходиться неподалік від зони ураження.

– Оператори Сил безпілотних систем на висоті не тільки в знищенні живої сили та техніки, а також у глибинних ураженнях ворожих військових обʼєктах, – зазначили СБС.

Нагадаємо, вночі 3 серпня в Адлері Краснодарського краю РФ ударні дрони атакували нафтобазу. Спалахнула масштабна пожежа, аеропорт припинив роботу. Інформації про постраждалих не надходило.

2 серпня після чергової атаки було зупинено первинну переробку нафти на Новокуйбишевському НПЗ компанії Роснєфть, який розташований у Самарській області РФ.

Підприємство вже не вперше стає мішенню атак: двічі його атакували у березні 2024 року, а також у ніч проти 10 березня 2025-го.

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