Трамп проведет встречу с Путиным только при условии переговоров с Зеленским

В Кремле заявили, что Владимир Путин и Дональд Трамп завершают согласование деталей личной встречи, которая может состояться уже в ближайшие дни.

В Белом доме настаивают: никаких договоренностей не будет, пока Путин не согласится встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет Bloomberg.

Встреча Трампа и Путина: что известно

По словам помощника президента РФ по международной политике Юрия Ушакова, США и Россия уже определили место проведения переговоров, его объявят позже.

— Мы начинаем проработку конкретных вопросов, чтобы провести встречу на следующей неделе, — сказал Ушаков в четверг журналистам.

Представитель Белого дома предупредил: никакая дата или местоположение официально не согласованы, пока Москва не согласится на диалог с Киевом.

В четверг Путин заявил, что не возражает против встречи с Зеленским, если будут созданы “надлежащие условия”, хотя пока, по его словам, этих условий не существует.

Несмотря на это, Кремль пытается создать видимость активного продвижения переговорного процесса на следующий день после того, как Путин провел почти трехчасовую встречу со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом в Москве.

Трамп угрожает санкциями покупателям российской нефти

Между тем Трамп пригрозил ввести вторичные санкции против покупателей российской нефти, если Путин не согласится на перемирие до пятницы. Вашингтон активизировал усилия, чтобы прекратить войну, которая длится уже четвертый год.

После возвращения на пост президента Трамп неоднократно обещал быстро завершить войну. Однако он все больше разочаровывается в позиции Путина.

Российский президент, несмотря на шесть телефонных разговоров между ними с февраля, до сих пор не согласился на прекращение огня.

В среду, 6 августа, Трамп заявил, что не считает последние события (разговор Уиткоффа и Путина) прорывом. Однако сам факт подготовки встречи, первой с 2018 года, свидетельствует об определенном прогрессе в переговорах.

Опасения Киева и лидеров ЕС

Между тем в Киеве и европейских столицах опасаются, что Путин может убедить Трампа пойти на чрезмерные уступки.

К тому же остаются многочисленные вопросы: как именно будет выполняться вероятное соглашение и какие гарантии безопасности получит Украина.

Президент Зеленский сообщил, что во время разговора с Трампом в среду обсуждал вместе с европейскими партнерами “различные форматы” мирных переговоров, в частности “две двусторонние и одну трехстороннюю” встречи с участием трех президентов.

— Украина не боится переговоров и ждет такой же смелости от российской стороны, — заявил он в соцсетях.

