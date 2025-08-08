Санкции США оставили российскую нефть без индийского рынка — подробности

Решение Индии сократить импорт российской нефти под давлением американских санкций создает серьезную дилемму для глобального энергетического рынка, поскольку непонятно, кто заберет миллионы «лишних» баррелей.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Индийские НПЗ прекращают спотовые закупки российского сырья

В прошлом месяце Россия отгружала в Индию около 1,7 млн баррелей в день.

Однако государственные индийские нефтеперерабатывающие предприятия теперь сокращают объемы срочных закупок, ожидая четкой позиции правительства по торговле с Москвой.

Стратегия частных переработчиков остается неопределенной.

Как отметили в агентстве, наиболее вероятным кандидатом на поглощение избыточных объемов выглядит Китай.

Пекин игнорирует западные ограничения и активно импортирует энергоресурсы из России и Ирана.

Впрочем, китайское руководство опасается критической зависимости от единственного поставщика, особенно, в условиях замедления национальной экономики.

— Если кто и сможет это сделать, то это китайцы. Но если Трамп начнет открыто давить на Китай, стоит ли ему вообще связываться с этим сырьем?, — комментирует аналитик Sparta Commodities Нил Кросби.

Дополнительный сдерживающий фактор — предупреждение Трампа о возможном усилении давления на китайский импорт российских энергоносителей.

Рыночные риски и альтернативные сценарии

Неспособность распределить большие объемы нефти грозит существенным повышением мировых котировок.

Эксперты Capital Economics прогнозируют возможное подорожание на $10-20 за баррель в случае возникновения дефицита.

Китайские покупатели получают предложения российского сорта Urals с октябрьской поставкой.

Традиционно местные заводы отдают предпочтение дальневосточному ESPO и иранскому сырью из-за логистических и ценовых преимуществ.

Аналитические агентства оценивают китайский потенциал переработки Urals в 400-700 тыс. баррелей в день, что не покрывает весь индийский объем.

Альтернативными направлениями могут стать Турция, которая сейчас потребляет 6% российского нефтяного экспорта, или внутренний российский рынок.

Москва способна временно складировать до 100 млн баррелей и увеличить переработку на 500 тыс. баррелей в день.

