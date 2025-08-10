США работают над встречей Зеленского и Путина — Венс
- Венс против встречи Зеленского и Путина до переговоров Путина с Трампом
- Президент США должен свести вместе Зеленского и Путина
- США поддерживают постоянную связь с украинцами
- Встреча Трампа и Путина - дипломатический прорыв
- США работают над встречей Путина и Зеленского
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс считает, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным не будут эффективными, если они состоятся перед встречей Трампа и Путина.
Об этом Венс заявил в интервью Fox News в ответ на вопрос журналиста, не было бы целесообразнее провести диалог между Путиным и Зеленским еще до его встречи с Трампом.
Венс сделал заявление о встрече Путина и Зеленского
— Я не думаю, что это будет настолько продуктивно. Я думаю, что в принципе, президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто соберет этих двоих вместе, — сказал Венс.
Он добавил, что Вашингтон поддерживает постоянный контакт с украинской стороной.
— Мы, конечно, будем говорить с украинцами, я разговаривал с украинцами сегодня утром, Марко (Рубио, — Ред.) много говорил с ними, мы будем держать этот диалог открытым, но в принципе, это то, где президент должен заставить президента Путина и президента Зеленского действительно сесть за стол переговоров, чтобы выяснить их разногласия, – подчеркнул он.
Венс назвал запланированную встречу Трампа и Путина дипломатическим прорывом, ведь, по его словам, российский президент ранее категорически отказывался от переговоров с Зеленским.
— Владимир Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, теперь это должно измениться, мы сейчас находимся в точке, где мы пытаемся выяснить, откровенно говоря, расклад и тому подобные вещи, когда эти три лидера могли бы сесть за стол переговоров и обсудить прекращение этого конфликта, – отметил вице-президент США.
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа в американском штате Аляска.
По данным СМИ, Вашингтон и Кремль якобы намерены достичь договоренности о прекращении войны в Украине, что может привести к закреплению под российским контролем части оккупированных территорий.
Владимир Зеленский подчеркнул, что “ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины”.