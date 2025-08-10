США работают над встречей Зеленского и Путина — Венс

Главное Венс против встречи Зеленского и Путина до переговоров Путина с Трампом

Президент США должен свести вместе Зеленского и Путина

США поддерживают постоянную связь с украинцами

Встреча Трампа и Путина - дипломатический прорыв

США работают над встречей Путина и Зеленского

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Венс считает, что переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ Владимиром Путиным не будут эффективными, если они состоятся перед встречей Трампа и Путина.

Об этом Венс заявил в интервью Fox News в ответ на вопрос журналиста, не было бы целесообразнее провести диалог между Путиным и Зеленским еще до его встречи с Трампом.

Венс сделал заявление о встрече Путина и Зеленского

— Я не думаю, что это будет настолько продуктивно. Я думаю, что в принципе, президент Соединенных Штатов должен быть тем, кто соберет этих двоих вместе, — сказал Венс.

Он добавил, что Вашингтон поддерживает постоянный контакт с украинской стороной.

Сейчас смотрят

— Мы, конечно, будем говорить с украинцами, я разговаривал с украинцами сегодня утром, Марко (Рубио, — Ред.) много говорил с ними, мы будем держать этот диалог открытым, но в принципе, это то, где президент должен заставить президента Путина и президента Зеленского действительно сесть за стол переговоров, чтобы выяснить их разногласия, – подчеркнул он.

Венс назвал запланированную встречу Трампа и Путина дипломатическим прорывом, ведь, по его словам, российский президент ранее категорически отказывался от переговоров с Зеленским.

— Владимир Путин сказал, что он никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, теперь это должно измениться, мы сейчас находимся в точке, где мы пытаемся выяснить, откровенно говоря, расклад и тому подобные вещи, когда эти три лидера могли бы сесть за стол переговоров и обсудить прекращение этого конфликта, – отметил вице-президент США.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина запланирована на 15 августа в американском штате Аляска.

По данным СМИ, Вашингтон и Кремль якобы намерены достичь договоренности о прекращении войны в Украине, что может привести к закреплению под российским контролем части оккупированных территорий.

Владимир Зеленский подчеркнул, что “ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.