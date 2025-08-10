Землетрус магнітудою 6,1 сколихнув Туреччину: зруйновано будинки, є постраждалі

У неділю, 10 серпня, у північно-західній провінції Туреччини Баликесір стався землетрус магнітудою 6,1, також було зафіксовано ще шість поштовхів від 3,5 до 4,6 бала за шкалою Ріхтера.

Землетрус спричинив обвал близько десяти будинків, про це пише АР.

Землетрус у Туреччині 10 серпня: що відомо

За інформацією турецької влади та Директорату з ліквідації наслідків стихійних лих та надзвичайних ситуацій (AFAD), щонайменше одна людина зараз перебуває під завалами.

Епіцентр підземних поштовхів був у місті Синдирги, однак вони відчувалися на відстані близько 200 км на північ, у Стамбулі, населення якого становить понад 16 млн осіб.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая в ефірі загальнонаціонального телеканалу NTV повідомив, з-під завалів у Синдирги вдалося врятувати п’ятеро людей. Серед них – літня жінка.

Рятувальники намагаються витягти ще одну людину, яка залишається під руїнами.

Мер Синдирги Серхан Сак уточнив, що у сусідньому селі Голджюк також обвалилися кілька житлових будинків, впав мінарет місцевої мечеті.

Міністр охорони здоров’я Туреччини Кемаль Мемішоглу повідомив у мережі X, що четверо людей перебувають у лікарні. Загрози для їхнього життя немає.

– Наша надія – пережити це без втрат життів людей, – заявив Ахмет Акин, мер адміністративного центру провінції Баликесір, у коментарі телеканалу HaberTurk.

Нагадаємо, за добу, 11 червня, Туреччину сколихнуло 150 підземних поштовхів. Найсильніший – магнітудою 3,3 бали.

Туреччина має особливе географічне положення – країна розташована на перетині кількох великих тектонічних плит. Це робить її однією з найбільш сейсмічно активних зон планети.

