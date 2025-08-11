Кремль хочет использовать саммит на Аляске для раскола между США и Европой – ISW
Россия пытается превратить запланированную встречу на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не в реальные мирные переговоры, а в инструмент для разъединения Соединенных Штатов и Европы.
Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).
РФ может воспользоваться встречей на Аляске
Аналитики обращают внимание на последние заявления российских чиновников, которые свидетельствуют о намерениях Кремля поссорить Вашингтон и европейских союзников.
10 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Европа якобы пытается помешать США помочь остановить войну в Украине.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил европейские страны в проведении «антироссийской политики» и препятствовании быстрому урегулированию конфликта.
В тот же день российский политолог Сергей Марков в комментарии The Washington Post сказал, что главная цель Москвы на саммите — выставить Украину и Европу препятствием на пути к миру.
Он заявил, что Россия не планирует делать никаких уступок и единственный вариант компромисса, который готова рассмотреть. В частности, прекращение боевых действий после захвата Одесской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.
Марков выразил надежду, что Дональд Трамп осознает, что главной причиной войны является президент Украины Владимир Зеленский, а второй — европейские лидеры, “но не Россия”.
Что говорят аналитики
Аналитики института напоминают, что и украинские, и европейские власти неоднократно демонстрировали готовность вести добросовестные переговоры и подписывать содержательные соглашения о прекращении огня.
Вместо этого Россия системно отвергала такие инициативы, стремясь к дополнительным уступкам и успехам на фронте.
В ISW считают, что Кремль длительное время пытается ослабить единство между США, Европой и Украиной в рамках более широкой кампании, направленной на уменьшение западной поддержки Киева.
Россия, по оценке экспертов, остается непоколебимой в своих военных целях.
В частности, недопущение вступления Украины в НАТО, смены власти на пророссийскую и демилитаризации страны, что фактически означало бы ее капитуляцию.
– Россия, с большой вероятностью, будет нарушать и использовать в своих целях любые будущие соглашения о прекращении огня, обвиняя в нарушениях именно Украину, как она неоднократно делала весной 2025 года, – подчеркивают в ISW.
Встреча Трампа с Путиным
15 августа Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным на Аляске, чтобы обсудить завершение войны и возможности долгосрочного мира.
Американский президент не исключил, что по итогам переговоров сторонам, вероятно, придется уступить часть территорий.
Владимир Зеленский в ответ заявил, что передача каких-либо украинских земель агрессору невозможна.