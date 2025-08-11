Кремль хочет использовать саммит на Аляске для раскола между США и Европой – ISW

Россия пытается превратить запланированную встречу на Аляске между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не в реальные мирные переговоры, а в инструмент для разъединения Соединенных Штатов и Европы.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

РФ может воспользоваться встречей на Аляске

Аналитики обращают внимание на последние заявления российских чиновников, которые свидетельствуют о намерениях Кремля поссорить Вашингтон и европейских союзников.

10 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что Европа якобы пытается помешать США помочь остановить войну в Украине.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обвинил европейские страны в проведении «антироссийской политики» и препятствовании быстрому урегулированию конфликта.

В тот же день российский политолог Сергей Марков в комментарии The Washington Post сказал, что главная цель Москвы на саммите — выставить Украину и Европу препятствием на пути к миру.

Он заявил, что Россия не планирует делать никаких уступок и единственный вариант компромисса, который готова рассмотреть. В частности, прекращение боевых действий после захвата Одесской, Харьковской, Херсонской и Запорожской областей.

Марков выразил надежду, что Дональд Трамп осознает, что главной причиной войны является президент Украины Владимир Зеленский, а второй — европейские лидеры, “но не Россия”.

Что говорят аналитики

Аналитики института напоминают, что и украинские, и европейские власти неоднократно демонстрировали готовность вести добросовестные переговоры и подписывать содержательные соглашения о прекращении огня.

Вместо этого Россия системно отвергала такие инициативы, стремясь к дополнительным уступкам и успехам на фронте.

В ISW считают, что Кремль длительное время пытается ослабить единство между США, Европой и Украиной в рамках более широкой кампании, направленной на уменьшение западной поддержки Киева.

Россия, по оценке экспертов, остается непоколебимой в своих военных целях.

В частности, недопущение вступления Украины в НАТО, смены власти на пророссийскую и демилитаризации страны, что фактически означало бы ее капитуляцию.

– Россия, с большой вероятностью, будет нарушать и использовать в своих целях любые будущие соглашения о прекращении огня, обвиняя в нарушениях именно Украину, как она неоднократно делала весной 2025 года, – подчеркивают в ISW.

Встреча Трампа с Путиным

15 августа Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Путиным на Аляске, чтобы обсудить завершение войны и возможности долгосрочного мира.

Американский президент не исключил, что по итогам переговоров сторонам, вероятно, придется уступить часть территорий.

Владимир Зеленский в ответ заявил, что передача каких-либо украинских земель агрессору невозможна.

