Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.

ГУР атаковало единственный в России завод по производству гелия для ракет

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

Оренбургский гелий завод, который является единственным в России производителем критически важного компонента для ракет, атаковали дроны Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщили источники Укринформа в ГУР.

Атака на Оренбургский гелийный завод: что известно

Атака на Оренбургский гелийный завод, по данным источников, произошла вечером 11 августа.

Местные жители жаловались на пролет дронов и серию взрывов в районе предприятия.

Местные власти около 20:00 перекрыли участок автодороги федерального значения М-5 Урал вблизи населенных пунктов Переволоцкое и Холодные Ключи, где и расположен Оренбургский гелий завод.

Оренбургский гелиевый завод — детали атаки ГУР 11 августа 2025 Фото 1

Оренбург на карті

Оренбургский гелиевый завод является одним из крупнейших в Европе и имеет годовую мощность около 15 млрд кубометров переработанного природного газа.

Гелий, который здесь производят, используется в производстве ракет, а также в космической и авиационной отраслях.

Напомним, что 12 августа в Ставропольском крае дроны атаковали заводы Нептун и Монокристалл, которые являются стратегическими предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

Связанные темы:

Война в УкраинеЗаводРосія
