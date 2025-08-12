ГУР атаковало единственный в России завод по производству гелия для ракет
Оренбургский гелий завод, который является единственным в России производителем критически важного компонента для ракет, атаковали дроны Главного управления разведки Минобороны Украины.
Об этом сообщили источники Укринформа в ГУР.
Атака на Оренбургский гелийный завод: что известно
Атака на Оренбургский гелийный завод, по данным источников, произошла вечером 11 августа.
Местные жители жаловались на пролет дронов и серию взрывов в районе предприятия.
Местные власти около 20:00 перекрыли участок автодороги федерального значения М-5 Урал вблизи населенных пунктов Переволоцкое и Холодные Ключи, где и расположен Оренбургский гелий завод.
Оренбургский гелиевый завод является одним из крупнейших в Европе и имеет годовую мощность около 15 млрд кубометров переработанного природного газа.
Гелий, который здесь производят, используется в производстве ракет, а также в космической и авиационной отраслях.
Напомним, что 12 августа в Ставропольском крае дроны атаковали заводы Нептун и Монокристалл, которые являются стратегическими предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.