Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

ГУР атакувало єдиний у Росії завод із виробництва гелію для ракет

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

Оренбурзький гелієвий завод, що є єдиним у Росії виробником критично важливого компонента для ракет, атакували дрони Головного управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомили джерела Укрінформу в ГУР.

Атака на Оренбурзький гелієвий завод: що відомо

Атака на Оренбурзький гелієвий завод, за даними джерел, сталася увечері 11 серпня.

Місцеві скаржилися на проліт дронів та серію вибухів у районі підприємства.

Місцева ж влада близько 20:00 перекрила ділянку автодороги федерального значення М-5 Урал поблизу населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі, де й розташований Оренбурзький гелієвий завод.

Оренбурзький гелієвий завод – деталі атаки ГУР 11 серпня 2025 Фото 1

Оренбург на карті

Оренбурзький гелієвий завод є одним із найбільших у Європі та має річну потужність близько 15 млрд кубометрів переробленого природного газу.

Гелій, який тут виробляють, використовується у виробництві ракет, а також у космічній та авіаційній галузях.

Нагадаємо, що 12 серпня у Ставропольському краї дрони атакували заводи Нептун та Монокристал, що є стратегічними підприємствами військово-промислового комплексу РФ.

