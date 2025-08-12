Пожар в Ярославле сегодня вспыхнул на заводе Ярославской лакокрасочной компании, которая поставляет материалы для военно-промышленного комплекса России.

Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций РФ.

Пожар в Ярославле 12 августа: что известно

Пожар в Ярославле 12 августа произошел на улице Полушкина Роща, 16.

Там, как отмечают в Министерстве чрезвычайных ситуаций РФ, вспыхнуло производственное предприятие на площади 4,5 тыс. кв. м.

В то же время в сети уточняют, что огнем охватило завод Ярославской лакокрасочной компании.

Дым был виден за несколько километров от места происшествия.

По уточненной информации МЧС России, пожар локализован на 3,5 тыс. кв. м.

Для тушения привлекли 100 специалистов и 27 единиц техники, включая пожарный катер.

Открытое горение ликвидировано, сейчас разбирают и проливают конструкции.

Предварительно сообщается, что пострадавших нет.

Причины возникновения пожара пока не установлены, продолжаются спасательные работы и расследование обстоятельств инцидента.

Стоит отметить, что Ярославская лакокрасочная компания, пострадавшая от пожара, поставляет материалы для военно-промышленного комплекса России, в частности средства защиты от коррозии военной техники.

Предприятие является частью оборонной инфраструктуры страны-агрессора.

Напомним, что утром 12 августа в Ставропольском крае дроны атаковали заводы Нептун и Монокристал, которые являются стратегическими предприятиями военно-промышленного комплекса РФ.

