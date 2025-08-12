Нефтегазовые доходы России упали почти на треть — разведка
Доходы российского бюджета от нефтегазового сектора резко сократились: в январе-июле 2025 года они снизились на 18,5% в годовом исчислении, до $69,2 млрд.
Об этом сообщили в Службе внешней разведки.
Нефтегазовые доходы РФ сократились на 18,5% в 2025 году: что известно
Июльский показатель упал на 27% — до $9,9 млрд, а сбор налога на добычу полезных ископаемых — на 34,3%.
По данным российских СМИ, чистая прибыль ПАО Газпромнефть в первом полугодии уменьшилась в 1,8 раза — до $2,9 млрд. Прибыль от продаж упала до $234 млн в сравнении с $2,97 млрд в первом полугодии 2022 года.
Подобную динамику фиксируют в Ханты-Мансийском автономном округе, одном из главных центров добычи нефти: за январь–май убытки предприятий достигли $8,8 млрд, при этом прибыль от продаж составила лишь $2,49 млрд.
Причинами падения прибыльности называют сочетание нескольких факторов: снижение мировых цен на нефть, усиление налогового давления и санкционные ограничения. Это повышает риски для финансовой стабильности российской экономики и заставляет Кремль искать новые стратегии адаптации.
Напомним, Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО Роснефть, прекратил принимать нефть после атаки беспилотников.