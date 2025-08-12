Доходы российского бюджета от нефтегазового сектора резко сократились: в январе-июле 2025 года они снизились на 18,5% в годовом исчислении, до $69,2 млрд.

Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

Нефтегазовые доходы РФ сократились на 18,5% в 2025 году: что известно

Июльский показатель упал на 27% — до $9,9 млрд, а сбор налога на добычу полезных ископаемых — на 34,3%.

Сейчас смотрят

По данным российских СМИ, чистая прибыль ПАО Газпромнефть в первом полугодии уменьшилась в 1,8 раза — до $2,9 млрд. Прибыль от продаж упала до $234 млн в сравнении с $2,97 млрд в первом полугодии 2022 года.

Подобную динамику фиксируют в Ханты-Мансийском автономном округе, одном из главных центров добычи нефти: за январь–май убытки предприятий достигли $8,8 млрд, при этом прибыль от продаж составила лишь $2,49 млрд.

Причинами падения прибыльности называют сочетание нескольких факторов: снижение мировых цен на нефть, усиление налогового давления и санкционные ограничения. Это повышает риски для финансовой стабильности российской экономики и заставляет Кремль искать новые стратегии адаптации.

Напомним, Саратовский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий ПАО Роснефть, прекратил принимать нефть после атаки беспилотников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.