Российские компании не выполняют госзаказ на авиационные ракеты Х-59 – ГУР
Российские предприятия вынуждены регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет Х-59.
Об этом 13 августа сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Проблемы в РФ с изготовлением ракет Х-59: что говорят в ГУР
Согласно интерактивной схеме, обнародованной Главным управлением разведки Минобороны Украины, к производству авиационных ракет Х-59М2/М2А в России привлечено 116 предприятий.
Почти 50 из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира.
Отмечается, что несмотря на то, что 40% из компаний в перечне, подготовленном ГУР, не находятся под санкциями, РФ уже испытывает серьезные проблемы с выполнением госзаказа.
– Постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков вынуждают российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет, – говорится в заявлении.
Разведка сообщает, что ситуацию у россиян не спасает даже “каннибализм старых систем” – ведь РФ массово разбирает и адаптирует старые двигатели 95 и компоненты головок самонаведения.
Так, ГУР фиксировало случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты.
Сообщается, что именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно — главной проблемой для российского производства.
– Указанные выше примеры доказывают – санкции работают. Дальнейшее усиление давления и расширение санкционных ограничений на предприятия, осуществляющие поставки компонентов нижнего звена, способно еще больше снизить темпы производства основных российских средств поражения, – подчеркивают в разведке.
Напомним, ГУР МО регулярно публикует новые интерактивные карты на портале War&Sanctions, раскрывающем секреты российской “машины смерти”.
Фото: Defense Express