Российские компании не выполняют госзаказ на авиационные ракеты Х-59 – ГУР

Российские предприятия вынуждены регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет Х-59.

Об этом 13 августа сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Проблемы в РФ с изготовлением ракет Х-59: что говорят в ГУР

Согласно интерактивной схеме, обнародованной Главным управлением разведки Минобороны Украины, к производству авиационных ракет Х-59М2/М2А в России привлечено 116 предприятий.

Почти 50 из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран мира.

Отмечается, что несмотря на то, что 40% из компаний в перечне, подготовленном ГУР, не находятся под санкциями, РФ уже испытывает серьезные проблемы с выполнением госзаказа.

– Постоянная нехватка отечественной и иностранной элементной базы, ограниченные производственные мощности и срывы графиков вынуждают российские предприятия регулярно отчитываться о несоблюдении темпов и сроков изготовления ракет, – говорится в заявлении.

Разведка сообщает, что ситуацию у россиян не спасает даже “каннибализм старых систем” – ведь РФ массово разбирает и адаптирует старые двигатели 95 и компоненты головок самонаведения.

Так, ГУР фиксировало случаи, когда на ракетах Х-59 вместо активных радиолокационных головок самонаведения (АРГСН) устанавливали массогабаритные макеты.

Сообщается, что именно АРГСН является самым дорогим элементом ракеты и одновременно — главной проблемой для российского производства.

– Указанные выше примеры доказывают – санкции работают. Дальнейшее усиление давления и расширение санкционных ограничений на предприятия, осуществляющие поставки компонентов нижнего звена, способно еще больше снизить темпы производства основных российских средств поражения, – подчеркивают в разведке.

Напомним, ГУР МО регулярно публикует новые интерактивные карты на портале War&Sanctions, раскрывающем секреты российской “машины смерти”.

Фото: Defense Express

Источник : Минобороны

