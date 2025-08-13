Російські компанії не виконують держзамовлення на авіаційні ракети Х-59 – ГУР
Російські підприємства змушені регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет Х-59.
Про це 13 серпня повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України.
Проблеми у РФ із виготовленням ракет Х-59: що кажуть у ГУР
Згідно з інтерактивною схемою, оприлюдненою Головним управлінням розвідки Міноборони України, у Росії налічується 116 підприємств, які займаються виробництвом авіаційних ракет Х-59М2/М2А.
Майже 50 із них – досі не перебувають під санкціями жодної з країн світу.
Зазначається, що попри те, що 40% з компаній у переліку, підготовленому розвідкою, не є підсанкційними, РФ уже відчуває серйозні проблеми з виконанням держзамовлення.
– Постійний брак вітчизняної та іноземної елементної бази, обмежені виробничі потужності та зриви графіків змушують російські підприємства регулярно звітувати про недотримання темпів і строків виготовлення ракет, – йдеться в заяві.
ГУР повідомляє, що ситуацію у росіян не рятує навіть “канібалізм старих систем” – адже РФ масово розбирає та адаптує старі двигуни 95 та компоненти головок самонаведення.
Так, розвідка України фіксувала випадки, коли на ракетах Х-59 замість активних радіолокаційних головок самонаведення (АРГСН) встановлювали масогабаритні макети.
Повідомляється, що саме АРГСН є найдорожчим елементом ракети та водночас — головною проблемою для російського виробництва.
– Зазначені вище приклади доводять – санкції працюють. Подальше посилення тиску і розширення санкційних обмежень на підприємства, що здійснюють постачання компонентів нижньої ланки здатне ще більше знизити темпи виробництва основних російських засобів ураження, – наголошують у ГУР МО.
Нагадаємо, розвідка регулярно публікує нові інтерактивні карти на порталі War&Sanctions, що розкриває секрети російської “машини смерті”.
Фото: Defense Express