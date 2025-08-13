В РФ под ударом был ключевой узел нефтепровода Дружба Унеча: произошел пожар

Дроны нанесли удар по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча — одному из ключевых объектов российской системы транспортировки нефти в Брянской области.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Атака на ЛВДС Унеча 13 августа: что известно

В ночь на 13 августа в городе Унеча и Унечском районе Брянской области прогремели взрывы.

По сообщениям местных жителей, атака была направлена на ЛПДС Унеча в селе Высокое, которое является частью магистрального нефтепровода Дружба.

В сети появились кадры зарева над предприятием.

— Это уже не первая атака на этот объект — 6 августа по меньшей мере один дрон попал по территории ЛПДС Унеча, после чего там возник пожар, — отмечается в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы ПВО РФ сбили 15 беспилотников самолетного типа над регионом.

Последствия атаки уточняются, на месте работают экстренные и оперативные службы.

ЛПДС Унеча является крупнейшим узлом магистральной сети нефтепроводов Дружба, принадлежащим холдингу АК Транснефтепродукт.

Основная функция станции — транспортировка нефти по трубопроводной системе, общая протяженность которой составляет около 8,9 тыс. км.

Нефтепровод Дружба проходит через несколько стран и пересекает 45 крупных рек.

