Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Дружина Павліка розчулила успіхами сина: він вперше заговорив
Осінні канікули 2025: коли відпочиватимуть школярі
Потребує перевірки
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
3 хв.

У РФ під ударом був ключовий вузол нафтопроводу Дружба Унеча: сталася пожежа

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

Дрони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції Унеча – одному з ключових об’єктів російської системи транспортування нафти у Брянській області.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Атака на ЛВДС Унеча 13 серпня: що відомо

Уночі проти 13 серпня у місті Унеча та Унечському районі Брянської області пролунали вибухи.

Зараз дивляться

За повідомленнями місцевих жителів, атака була спрямована на ЛВДС Унеча в селі Високе, що є частиною магістрального нафтопроводу Дружба.

У мережі з’явилися кадри заграви над підприємством.

— Це вже не перша атака на цей об’єкт – 6 серпня щонайменше один дрон влучив по території ЛПДС Унеча, після чого там виникла пожежа, – наголошується у повідомленні.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що сили ППО РФ збили 15 безпілотників літакового типу над регіоном.

Наслідки атаки уточнюються, на місці працюють екстрені та оперативні служби.

Атака на ЛВДС Унеча нафтопроводу Дружба – деталі атаки 13 серпня Фото 1

Унеча на карті

ЛВДС Унеча є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК Транснефтепродукт.

Основна функція станції – транспортування нафти по трубопровідній системі, загальна протяжність якої становить близько 8,9 тис. км.

Нафтопровід Дружба проходить через кілька країн та перетинає 45 великих річок.

Читайте також
Відповідь на терор справедлива: Зеленський про удари по логістиці та нафтопереробці РФ
Володимир Зеленський 

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїнінафтаРосія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь