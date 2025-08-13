У РФ під ударом був ключовий вузол нафтопроводу Дружба Унеча: сталася пожежа

Дрони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції Унеча – одному з ключових об’єктів російської системи транспортування нафти у Брянській області.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Атака на ЛВДС Унеча 13 серпня: що відомо

Уночі проти 13 серпня у місті Унеча та Унечському районі Брянської області пролунали вибухи.

За повідомленнями місцевих жителів, атака була спрямована на ЛВДС Унеча в селі Високе, що є частиною магістрального нафтопроводу Дружба.

У мережі з’явилися кадри заграви над підприємством.

— Це вже не перша атака на цей об’єкт – 6 серпня щонайменше один дрон влучив по території ЛПДС Унеча, після чого там виникла пожежа, – наголошується у повідомленні.

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що сили ППО РФ збили 15 безпілотників літакового типу над регіоном.

Наслідки атаки уточнюються, на місці працюють екстрені та оперативні служби.

ЛВДС Унеча є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК Транснефтепродукт.

Основна функція станції – транспортування нафти по трубопровідній системі, загальна протяжність якої становить близько 8,9 тис. км.

Нафтопровід Дружба проходить через кілька країн та перетинає 45 великих річок.

