У РФ під ударом був ключовий вузол нафтопроводу Дружба Унеча: сталася пожежа
Дрони завдали удару по лінійній виробничо-диспетчерській станції Унеча – одному з ключових об’єктів російської системи транспортування нафти у Брянській області.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на ЛВДС Унеча 13 серпня: що відомо
Уночі проти 13 серпня у місті Унеча та Унечському районі Брянської області пролунали вибухи.
За повідомленнями місцевих жителів, атака була спрямована на ЛВДС Унеча в селі Високе, що є частиною магістрального нафтопроводу Дружба.
У мережі з’явилися кадри заграви над підприємством.
— Це вже не перша атака на цей об’єкт – 6 серпня щонайменше один дрон влучив по території ЛПДС Унеча, після чого там виникла пожежа, – наголошується у повідомленні.
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз повідомив, що сили ППО РФ збили 15 безпілотників літакового типу над регіоном.
Наслідки атаки уточнюються, на місці працюють екстрені та оперативні служби.
ЛВДС Унеча є найбільшим вузлом магістральної мережі нафтопроводів Дружба, що належить холдингу АК Транснефтепродукт.
Основна функція станції – транспортування нафти по трубопровідній системі, загальна протяжність якої становить близько 8,9 тис. км.
Нафтопровід Дружба проходить через кілька країн та перетинає 45 великих річок.