В Валдае вокруг резиденции Путина обнаружили 12 башен для Панцирь-С1

володимир путін
Фото: Getty Images

Вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина в Валдае увеличилось количество систем противовоздушной обороны, с семи до двенадцати.

Вокруг резиденции Путина установили 12 систем ПВО

Исследователи также зафиксировали как минимум одну позицию зенитно-ракетного комплекса С-400.

Как сообщил журналист Радио Свобода Марк Крутов, на основе данных аналитика Jembob, вокруг резиденции расположено уже 12 башен и возвышенных платформ для размещения ЗРК Панцирь-С1.

– Сколько башен ПВО нужно Путину, чтобы прикрыть его резиденцию Валдай, где, как известно, его сыновья и их мать, Алина Кабаева, проводят довольно много времени?, – отметил Крутов.

Журналист обнародовал карту с потенциальным расположением зенитных комплексов.

Другой аналитик Jembob на основе новых спутниковых снимков подтвердил присутствие систем ПВО вокруг Валдая.

Аналитики также в шутку сравнили эти башни с немецкими Flaktürm времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин снес любимую резиденцию в Сочи, поскольку боится летать на этот черноморский курорт из-за угрозы атаки беспилотников.

Трамп і Путін

