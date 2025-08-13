В Валдае вокруг резиденции Путина обнаружили 12 башен для Панцирь-С1

Вокруг резиденции российского диктатора Владимира Путина в Валдае увеличилось количество систем противовоздушной обороны, с семи до двенадцати.

Вокруг резиденции Путина установили 12 систем ПВО

Исследователи также зафиксировали как минимум одну позицию зенитно-ракетного комплекса С-400.

Как сообщил журналист Радио Свобода Марк Крутов, на основе данных аналитика Jembob, вокруг резиденции расположено уже 12 башен и возвышенных платформ для размещения ЗРК Панцирь-С1.

Сейчас смотрят

– Сколько башен ПВО нужно Путину, чтобы прикрыть его резиденцию Валдай, где, как известно, его сыновья и их мать, Алина Кабаева, проводят довольно много времени?, – отметил Крутов.

Журналист обнародовал карту с потенциальным расположением зенитных комплексов.

1/3 How many air defense towers does Putin need to cover his Valdai residence (the green pin), where his sons and their mother, Alina Kabaeva, are known to spend quite a lot of time? With @jembobineuse’s new findings, it’s now 12. https://t.co/frNlEpp6L2 https://t.co/IofpXBHAQ7 pic.twitter.com/TP0o8YsDkH — Mark Krutov (@kromark) August 12, 2025

Другой аналитик Jembob на основе новых спутниковых снимков подтвердил присутствие систем ПВО вокруг Валдая.

Аналитики также в шутку сравнили эти башни с немецкими Flaktürm времен Второй мировой войны.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин снес любимую резиденцию в Сочи, поскольку боится летать на этот черноморский курорт из-за угрозы атаки беспилотников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.