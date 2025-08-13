Укр Рус
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
3 хв.

У Валдаї навколо резиденції Путіна виявили 12 веж для Панцир-С1

володимир путін
Фото: Getty Images

Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї збільшилася кількість систем протиповітряної оборони — з семи до дванадцяти.

Навколо резиденції Путіна встановили 12 систем ППО

Дослідники також зафіксували щонайменше одну позицію зенітно-ракетного комплексу С-400.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Марк Крутов, на основі даних аналітика Jembob, навколо резиденції розташовано вже 12 веж та піднесених платформ для розміщення ЗРК Панцир-С1.

– Скільки веж ППО потрібно Путіну, щоб прикрити його резиденцію Валдай, де, як відомо, його сини та їхня мати, Аліна Кабаєва, проводять досить багато часу? – зазначив Крутов.

Журналіст оприлюднив карту з потенційним розташуванням зенітних комплексів.

Інший аналітик Jembob на основі нових супутникових знімків підтвердив присутність систем ППО навколо Валдая.

Аналітики також жартома порівняли ці вежі з німецькими Flaktürm часів Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін зніс улюблену резиденцію у Сочі, оскільки боїться літати на цей чорноморський курорт через загрози атаки безпілотників.

Трамп і Путін

Війна в УкраїніВолодимир ПутінРосія
