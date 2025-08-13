У Валдаї навколо резиденції Путіна виявили 12 веж для Панцир-С1

Навколо резиденції російського диктатора Володимира Путіна у Валдаї збільшилася кількість систем протиповітряної оборони — з семи до дванадцяти.

Дослідники також зафіксували щонайменше одну позицію зенітно-ракетного комплексу С-400.

Як повідомив журналіст Радіо Свобода Марк Крутов, на основі даних аналітика Jembob, навколо резиденції розташовано вже 12 веж та піднесених платформ для розміщення ЗРК Панцир-С1.

– Скільки веж ППО потрібно Путіну, щоб прикрити його резиденцію Валдай, де, як відомо, його сини та їхня мати, Аліна Кабаєва, проводять досить багато часу? – зазначив Крутов.

Журналіст оприлюднив карту з потенційним розташуванням зенітних комплексів.

1/3 How many air defense towers does Putin need to cover his Valdai residence (the green pin), where his sons and their mother, Alina Kabaeva, are known to spend quite a lot of time? With @jembobineuse’s new findings, it’s now 12. https://t.co/frNlEpp6L2 https://t.co/IofpXBHAQ7 pic.twitter.com/TP0o8YsDkH — Mark Krutov (@kromark) August 12, 2025

Інший аналітик Jembob на основі нових супутникових знімків підтвердив присутність систем ППО навколо Валдая.

Аналітики також жартома порівняли ці вежі з німецькими Flaktürm часів Другої світової війни.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін зніс улюблену резиденцію у Сочі, оскільки боїться літати на цей чорноморський курорт через загрози атаки безпілотників.

