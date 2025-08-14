Журналист Есипенко рассказал, как россияне агитировали заключенных Крыма воевать против Украины

Журналист проекта Радио Свобода Крым.Реалии Владислав Есипенко рассказал в интервью, как во временно оккупированном Крыму проводили вербовку заключенных Керченской исправительной колонии для участия в войне РФ против Украины.

Как россияне вербуют заключенных в Керченской колонии

По словам Есипенко, на начальных этапах этой практики “желающих было много”, потому что российские вербовщики предлагали значительные выплаты.

— Это был, наверное, 23 год, если не ошибаюсь, с 23 года, наверное, начали уже звать, финансы предлагали, довольно приличные деньги, если человек нигде не работал, или работал где-то в поле, крестьянин какой-то, трудяга, он не зарабатывал, здесь ему сразу два миллиона предлагали, — рассказал он.

Журналист отметил, что представители российского военкомата довольно часто посещали колонию.

Во время этих визитов они принудительно проводили индивидуальные беседы с заключенными, в ходе которых пытались убедить их идти на войну против Украины.

Однако в случае с Есипенко разговор не состоялся.

— Набирают, например, на войну заключенных, приезжают сотрудники военкомата, и там, соответственно, ты заходишь и должен представиться. Ты говоришь: здравствуйте, гражданин начальник, осужденный Есипенко, осужденный Иванов. Вот я захожу, впервые, когда все должны пройти через эту процедуру, с каждым лично разговаривают, и это довольно часто, наверное, каждые 10 дней, каждые две недели приезжали сотрудники военкомата и уговаривали зеков идти на войну. Меня вызвали один раз, и я только зашел, сказал: осужденный Есипенко, сразу же сказали: все, свободен, до свидания, – рассказал он.

Есипенко считает, что отказ в проведении вербовочной беседы был связан с медийностью его дела. До того, как он публично заявил о пытках, о которых впоследствии узнала широкая общественность, российские спецслужбы пытались привлечь его к сотрудничеству.

— Была такая фраза: если бы вы работали на нас, мы платили бы вам в десять раз больше Они поняли, что после того, как я сообщил о пытках и подключилась общественность, коллеги, и мое дело стало медийным. Они поняли, что предлагать уже нет смысла, – добавил журналист.

Напомним, 20 июня стало известно, что журналиста Радио Свобода Владислава Есипенко освободили из колонии. С 2021 года его незаконно содержали в заключении в оккупированном Крыму.

Фото: Радио Свобода

