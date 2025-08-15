Путин будет стремиться дать Трампу что-то, что он сможет назвать успехом — Болтон

Владимир Путин будет пытаться дать Дональду Трампу что-то, что он сможет назвать успехом. Например, договоренность о начале переговоров по новому договору о ядерном вооружении.

Такое мнение высказал Джон Болтон, бывший советник Трампа по национальной безопасности.

Переговоры Трампа и Путина: прогноз Болтона

— Они могут сегодня объявить о начале таких переговоров и назвать команды, которые встретятся. Это будет своеобразный результат, который даст Трампу повод не вводить новые санкции против РФ или вторичные санкции против Китая и других покупателей российской нефти и газа, — пояснил он в эфире телемарафона Єдині новини.

По мнению Болтона, Путин стремится максимально отложить санкции, но при этом ничего не отдавать на поле боя в Украине, если это возможно.

Он подчеркнул, что Украина будет в большой опасности, если согласится на обмен территориями с РФ. Для Украины нет никаких плюсов в таком обмене, а минусы очевидны.

— Перемирие сейчас не в интересах Украины. Если Трамп выйдет из этой встречи с перемирием и замороженными фронтовыми линиями и дальнейшими переговорами, то чем дольше они будут продолжаться, тем больше риск, что эта линия станет новой постоянной границей между Украиной и РФ, — отметил бывший советник президента США.

Напомним, сегодня в 22:00 по киевскому времени на Аляске начнется встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Путиным.

Они планируют обсудить пути завершения войны в Украине и возможное мирное соглашение.

