Мы не становимся на колени перед тиранами: дочь Келлога о красной дорожке для Путина

Дочь советника американского президента Кита Келлога Меган Моббс осудила решение расстелить красную ковровую дорожку для российского диктатора Владимира Путина во время его визита на Аляску.

В соцсети X она раскритиковала решение использовать в этом процессе американских солдат.

Дочь Келлога о красной дорожке для Путина

Моббс отметила, что не следовало использовать солдат США в форме для расстилания дорожки одному из главных противников.

Сейчас смотрят

– Американских солдат в форме не следовало использовать для расстеления красной дорожки для одного из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести последствия, – написала Моббс.

В дискуссии с пользователями она добавила, что, как минимум, солдаты не должны были быть в форме.

В другом посте Меган написала, что она – дочь американского генерала, а они не становятся на колени перед тиранами.

– Я дочь американского генерала, мы не становимся на колени перед тиранами, – говорится в сообщении.

Что произошло

После прибытия самолета с российским диктатором на борту в город Анкоридж на Аляске солдаты срочной службы расстелили перед трапом российского судна красную дорожку.

Трое солдат армии США, которые это делали, были в форме. Этот инцидент попал на камеры и был резко раскритикован в социальных сетях.

Он также породил много насмешливых мемов, в которых сравнивали американских солдат в фильмах и подавали инцидент с красной дорожкой как “реальность”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.