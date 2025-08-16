Мы не становимся на колени перед тиранами: дочь Келлога о красной дорожке для Путина
Дочь советника американского президента Кита Келлога Меган Моббс осудила решение расстелить красную ковровую дорожку для российского диктатора Владимира Путина во время его визита на Аляску.
В соцсети X она раскритиковала решение использовать в этом процессе американских солдат.
Дочь Келлога о красной дорожке для Путина
Моббс отметила, что не следовало использовать солдат США в форме для расстилания дорожки одному из главных противников.
– Американских солдат в форме не следовало использовать для расстеления красной дорожки для одного из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен понести последствия, – написала Моббс.
В дискуссии с пользователями она добавила, что, как минимум, солдаты не должны были быть в форме.
В другом посте Меган написала, что она – дочь американского генерала, а они не становятся на колени перед тиранами.
– Я дочь американского генерала, мы не становимся на колени перед тиранами, – говорится в сообщении.
Что произошло
После прибытия самолета с российским диктатором на борту в город Анкоридж на Аляске солдаты срочной службы расстелили перед трапом российского судна красную дорожку.
Трое солдат армии США, которые это делали, были в форме. Этот инцидент попал на камеры и был резко раскритикован в социальных сетях.
Он также породил много насмешливых мемов, в которых сравнивали американских солдат в фильмах и подавали инцидент с красной дорожкой как “реальность”.