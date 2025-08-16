Ми не стаємо на коліна перед тиранами: донька Келлога про червону доріжку для Путіна
Донька радника американського президента Кіта Келлога Меган Моббс засудила рішення розстелити червону доріжку для російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту на Аляску.
У соцмережі X вона розкритикувала рішення використати у цьому процесі американських солдатів.
Дочка Келлога про червону доріжку для Путіна
Моббс зазначила, що не слід було використовувати солдатів США у формі для розстелення килимка одному з головних супротивників.
– Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його ухвалив, повинен понести наслідки, – написала Моббс.
У дискусії з користувачами вона додала, що, як мінімум, солдати не мали бути у формі.
В іншому дописі Меган написала, що вона – донька американського генерала, а вони не стають на коліна перед тиранами.
– Я дочка американського генерала, ми не стаємо на коліна перед тиранами, – йдеться у дописі.
Що сталося
Після прибуття літака з російським диктатором на борту до міста Анкоридж на Алясці солдати строкової служби розстелили перед трапом російського судна червону доріжку.
Троє солдатів армії США, які це робили, були у формі. Цей інцидент потрапив на камери та був різко розкритикований у соціальних мережах.
Він також породив багато глузливих мемів, в яких порівнювали американських солдатів у фільмах і подавали інцидент з червоною доріжкою, як “реальність”.