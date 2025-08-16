Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Індексація пенсій у 2025 році: коли чекати наступного підвищення
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Актора Костянтина Темляка звинуватили у насильстві та розбещенні 15-річної: деталі скандалу
Ексклюзив
Спека відступить навіть з Півдня: погода в Україні на вихідні та тиждень
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Ми не стаємо на коліна перед тиранами: донька Келлога про червону доріжку для Путіна

Донька Келлога засудила червону доріжку для Путіна на Алясці
Скриншот: NBC, фото: Meaghan Mobbs

Донька радника американського президента Кіта Келлога Меган Моббс засудила рішення розстелити червону доріжку для російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту на Аляску.

У соцмережі X вона розкритикувала рішення використати у цьому процесі американських солдатів.

Дочка Келлога про червону доріжку для Путіна

Моббс зазначила, що не слід було використовувати солдатів США у формі для розстелення килимка одному з головних супротивників.

Зараз дивляться

– Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його ухвалив, повинен понести наслідки, – написала Моббс.

У дискусії з користувачами вона додала, що, як мінімум, солдати не мали бути у формі.

солдати на колінах

Скриншот: X/Meaghan Mobbs

В іншому дописі Меган написала, що вона – донька американського генерала, а вони не стають на коліна перед тиранами.

– Я дочка американського генерала, ми не стаємо на коліна перед тиранами, – йдеться у дописі.

Що сталося

Після прибуття літака з російським диктатором на борту до міста Анкоридж на Алясці солдати строкової служби розстелили перед трапом російського судна червону доріжку.

Троє солдатів армії США, які це робили, були у формі. Цей інцидент потрапив на камери та був різко розкритикований у соціальних мережах.

Він також породив багато глузливих мемів, в яких порівнювали американських солдатів у фільмах і подавали інцидент з червоною доріжкою, як “реальність”.

Читайте також
Театр замість дипломатії: що пишуть західні ЗМІ про саміт на Алясці
Трамп Путін саміт

Пов'язані теми:

АляскаВійна в УкраїніКіт Келлог
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь