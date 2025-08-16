Театр вместо дипломатии: что пишут западные СМИ о саммите на Аляске

Первая личная встреча лидеров США и России после возобновления масштабной войны в Украине завершилась без соглашения, но принесла Владимиру Путину символические и политические выгоды

Трехчасовой саммит в Анкоридже, штат Аляска, который состоялся 15 августа, должен был стать историческим событием: Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом, пригласил Владимира Путина на переговоры о завершении войны в Украине.

Однако итоги оказались неутешительными — ни одного соглашения, ни перемирия, ни прорыва.

Западные СМИ единодушно пишут: для России это была сцена для демонстрации уверенности и легитимности, тогда как для США — политический удар и очередной вопрос к лидерству Трампа.

Reuters: Путин выиграл этот раунд, получив что-то даром

Агентство Reuters оценило результаты саммита как поражение для американской дипломатии.

— Путин — решительный противник, и да, он по сути выиграл этот раунд, поскольку получил что-то даром. Однако Трамп не сдал Украину, — цитирует агентство историка холодной войны Сергея Радченко.

По данным Reuters, Трамп и Путин заявили о прогрессе в неуточненных вопросах, но не предоставили деталей и не ответили на вопросы журналистов.

Американский президент лишь отметил:

— Мы немного продвинулись вперед. Но соглашения нет, пока нет соглашения.

Путин не продемонстрировал никакого движения в долгосрочной позиции России по Украине, заявив, что необходимо устранить, так называемые, коренные причины кризиса и решить «законные заботы» Москвы.

Кроме того, российский лидер предупредил европейские столицы не создавать препятствий миру в Украине.

Financial Times: Политический удар по Трампу в Вашингтоне

Издание отмечает критику, которая ждала Трампа после возвращения в столицу.

— Дональд Трамп вернулся к политическому удару в Вашингтоне из-за своего поведения с Владимиром Путиным после того, как не смог выполнить свою угрозу серьезных последствий, — пишет FT.

Консервативный комментатор Билл О’Райли выразил разочарование отсутствием конкретных достижений от саммита.

— На этом этапе президент должен усилить экономическое давление. Время не на стороне господина Трампа, — заявил он.

Республиканский сенатор Линдси Грэм похвалил Трампа за встречу с российским лидером, но заявил, что его лучший сценарий теперь — это прекращение огня задолго до Рождества.

Guardian: PR-победа для доминирующего Путина

Британское издание оценило саммит как символическую победу российского диктатора.

— Путин, возможно, был гостем на встрече, проходившей на территории США, но российский лидер получил гораздо больше престижа, чем его хозяин, — отмечает Guardian.

По словам издания, Путин говорил с репортерами первым — нарушение конвенции, что дало ему возможность задать тон короткой пресс-конференции в Анкоридже.

Трамп был «многословным в своих похвалах российского лидера, неоднократно благодаря его за время».

Guardian также отмечает, что на саммите было заметно отсутствие Владимира Зеленского.

— Контраст между публичным нападением Зеленского со стороны Трампа и Джей Ди Венса в Овальном кабинете в феврале и личными отношениями в Анкоридже было трудно игнорировать, — пишет издание.

Западные СМИ особенно подчеркивают церемонию встречи Путина.

В частности, Reuters сообщает, что когда Путин прибыл на авиабазу на Аляске, его ждала красная дорожка, где Трамп тепло приветствовал российского президента, пока над головой пролетали американские военные самолеты.

Путина разыскивает Международный уголовный суд по обвинению в военном преступлении депортации сотен детей из Украины.

Демократ Майк Кигли резко критиковал:

— Трамп расстелил красную дорожку для Путина — буквально — и тот ушел с зеленым светом для продолжения своих завоеваний.

По данным Reuters, ни один из лидеров не назвал какого-либо конкретного шага к прекращению огня в войне в Украине — цели, которую Трамп поставил перед пятничным саммитом.

Трамп намекнул, что обсуждал потенциальные земельные обмены и гарантии безопасности для Украины с Путиным, заявив Fox News:

— Я думаю, это пункты, которые мы обсуждали, и это пункты, с которыми мы в значительной степени согласились.

Financial Times отмечает, что Трамп, обычно болтливый, не зашел так далеко во время пресс-конференции.

— Он сказал, что они договорились о «многом, многом». Но трезвый итог для президента США был: «Соглашения нет, пока нет соглашения», — констатирует FT.

Associated Press: Красная дорожка без результатов

AP подчеркивает контраст между пышной церемонией и плачевными результатами.

— Долгожданный саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным начался с теплого приветствия и пролета реактивных самолетов на американской военной базе на Аляске, но завершился провалом, — констатирует агентство.

По данным AP, Путин получил красную дорожку и даже проехал в президентском лимузине Трампа от взлетной полосы до места проведения саммита.

После 2,5 часов переговоров оба лидера появились перед репортерами для того, что было заявлено как совместная пресс-конференция, но ни одного вопроса не приняли.

Daily Beast: Путин достиг большей части того, чего хотел

Издание резко критикует результаты саммита для Трампа.

— Президент Дональд Трамп расстелил красную дорожку для Владимира Путина в своем стремлении достичь мирного соглашения в Украине, но все, что он получил взамен, — это приглашение в Москву и обещание дальнейших переговоров, — пишет Daily Beast.

По словам издания, бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил на CNN:

— Путин достиг большей части того, чего хотел. Трамп достиг очень мало. Я думал, что Трамп выглядел очень уставшим. Очень уставшим. Не разочарованным. Уставшим.

Бывший директор ЦРУ и министр обороны Леон Панетта отметил, что ему трудно понять, какова была цель саммита.

— Вы не подлизываетесь к Путину. Вы должны быть жесткими с Путиным. Путин знает, чего хочет. Путину нельзя доверять, и вы должны быть с ним жесткими.

Путин закрепил доминирование приглашением в Москву

Трамп завершил свои замечания в пятницу словами Путину:

— Я хотел бы вам очень поблагодарить, и мы поговорим с вами очень скоро.

— В следующий раз в Москве, — ответил улыбающийся Путин на английском.

По словам Guardian, это приглашение несколько смутило Трампа, который должен был признать, что это вызовет «небольшое тепло» дома, но не исключил такой возможности.

Западные СМИ подчеркивают, что обстрелы в Украине продолжались даже во время саммита.

По данным Воздушных сил Украины, Россия запустила 85 ударных дронов и баллистическую ракету по территории Украины в ночь на 16 августа, когда проходил саммит на Аляске.

Стоит отметить, что после саммита Трамп провел длительную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским во время полета в Вашингтон.

По информации журналиста Axios Барака Равида, телефонный разговор длился более 1,5 часов и включал европейских лидеров.

Зеленский поддержал предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина-Америка-Россия и получил приглашение в Вашингтон на понедельник.

