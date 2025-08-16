Партизани отримали дані про виробництво компонентів до Калібрів та Іскандерів у Казані

Працівники Казанського порохового заводу, який з одним із ключових підприємств військово-промислового комплексу Росії, передали секретну інформацію, адже більше не хочуть сприяти кривавій війні.

Що відомо про Казанський пороховий завод у РФ

Агенти військового партизанського руху Атеш поспілкувалися зі співробітниками Казанського порохового заводу – одного з ключових підприємств ВПК Російської Федерації.

– Працівники, які більше не хочуть бути частиною кривавої війни, добровільно передали інформацію про внутрішню структуру об’єкта: розміщення цехів, складів, дані про персонал і систему охорони, – йдеться у повідомленні.

За інформацією руху, на заводі виробляється вибухівка, тверде ракетне паливо, компоненти для ракет Калібр та Іскандер.

Саме це озброєння російські війська застосовують для завдання ударів по містах України, що призводить до загибелі людей та пошкодження інфраструктури.

Рух Атеш отримав інформацію про ключових співробітників підприємства, зокрема персональні дані, посади та транспорт провідних інженерів, яким вони пересуваються.

Особливу увагу агенти руху звернули на директора заводу, який регулярно приходить на роботу близько 08:55, і відомо, на якому транспортному засобі він приїжджає.

Всю наявну інформацію вже передали Силам оборони України для точного планування ударів по об’єктах військової інфраструктури Росії.

