Театр замість дипломатії: що пишуть західні ЗМІ про саміт на Алясці

Перша особиста зустріч лідерів США та Росії після початку повномасштабної війни в Україні завершилася без угоди, але принесла Володимиру Путіну символічні та політичні вигоди.

Тригодинний саміт у Анкориджі, штат Аляска, який відбувся 15 серпня, мав стати історичною подією: Дональд Трамп, який повернувся в Білий дім, запросив Володимира Путіна на переговори щодо завершення війни в Україні.

Проте підсумки виявилися невтішними — жодної угоди, жодного перемир’я, жодного прориву.

Західні ЗМІ одностайно пишуть: для Росії це була сцена для демонстрації впевненості та легітимності, тоді як для США — політичний удар і чергове питання до лідерства Трампа.

Reuters: Путін переміг у цьому раунді, отримавши щось задарма

Агентство Reuters оцінило результати саміту як поразку для американської дипломатії.

— Путін — рішучий супротивник, і так, він по суті переміг у цьому раунді, оскільки отримав щось задарма. Проте Трамп не здав Україну, — цитує агентство історика холодної війни Сергія Радченка.

За даними Reuters, Трамп і Путін заявили про прогрес у неуточнених питаннях, але не надали деталей і не відповіли на запитання журналістів.

Американський президент лише зазначив:

— Ми дещо просунулися вперед. Але угоди поки немає.

Путін не продемонстрував жодного руху у довготривалій позиції Росії щодо України, заявивши, що необхідно усунути так звані корінні причини кризи та вирішити “законні турботи” Москви.

Крім того російський лідер закликав європейські столиці не перешкоджати миру в Україні.

Financial Times: Політичний удар по Трампу у Вашингтоні

Видання наголошує на критиці, яка чекала на Трампа після повернення до столиці.

— Дональд Трамп повернувся до політичного удару у Вашингтоні через своє поводження з Володимиром Путіним після того, як не зміг виконати свою погрозу серйозних наслідків, — пише FT.

Консервативний коментатор Білл О’Райлі висловив розчарування браком конкретних досягнень від саміту.

— На цьому етапі президент повинен посилити економічний тиск. Час не на боці пана Трампа, — заявив він.

Республіканський сенатор Ліндсі Грем похвалив Трампа за зустріч із російським лідером, але заявив, що його найкращий сценарій тепер — це припинення вогню задовго до Різдва.

Guardian: PR-перемога для Путіна

Британське видання оцінило саміт як символічну перемогу російського диктатора.

— Путін, можливо, був гостем на зустрічі, що відбувалася на території США, але російський лідер отримав набагато більше престижу, ніж її господар, — зазначає Guardian.

За словами видання, Путін говорив із репортерами першим — порушення конвенції, що дало йому можливість задати тон короткій пресконференція в Анкориджі.

Трамп був “багатослівним у своїх похвалах російського лідера, неодноразово дякуючи йому за час”.

Guardian також відзначає, що на саміті було помітно відсутність Володимира Зеленського.

— Контраст між публічним нападом на Зеленського з боку Трампа та ДжейДі Венса в Овальному кабінеті у лютому та особистим зв’язком у Анкориджі було важко ігнорувати, — пише видання.

Західні ЗМІ особливо відзначають церемонію зустрічі Путіна.

Зокрема Reuters повідомляє, що коли Путін прибув на авіабазу на Алясці, на нього чекала червона доріжка, де Трамп тепло привітав російського президента, поки над головою пролітали американські військові літаки.

Путіна розшукує Міжнародний кримінальний суд за звинуваченням у військовому злочині – депортації сотень дітей з України.

Демократ Майк Кіглі різко критикував:

— Трамп розстелив червону доріжку для Путіна — буквально — і той пішов із зеленим світлом для продовження своїх завоювань.

За даними Reuters, жоден із лідерів не назвав будь-якого конкретного кроку до припинення вогню у війні в Україні — мети, яку Трамп поставив перед п’ятничним самітом.

Трамп натякнув, що обговорював потенційні земельні обміни та гарантії безпеки для України з Путіним, заявивши Fox News:

— Я думаю, це пункти, з якими ми значною мірою погодилися.

Financial Times зазначає, що Трамп, зазвичай балакучий, не зайшов так далеко під час пресконференції.

— Він сказав, що вони домовилися про “багато, багато пунктів”. Але тверезий підсумок для президента США був: “Угоди немає, поки немає угоди”, — констатує FT.

Associated Press: Червона доріжка без результатів

AP відзначає контраст між пишною церемонією та жалюгідними результатами.

— Довгоочікуваний саміт між президентом США Дональдом Трампом та російським лідером Володимиром Путіним розпочався з теплого привітання та прольоту реактивних літаків на американській військовій базі на Алясці, але завершився провалом, — констатує агентство.

За даними AP, Путін отримав червону доріжку та навіть проїхався в президентському лімузині Трампа від злітної смуги до місця проведення саміту.

Після 2,5 години переговорів обидва лідери з’явилися перед репортерами для того, що було заявлено як спільна пресконференція, але жодного запитання не прийняли.

Daily Beast: Путін досяг більшості того, чого хотів

Видання різко критикує результати саміту для Трампа.

— Президент Дональд Трамп розстелив червону доріжку для Володимира Путіна у своєму прагненні досягти мирної угоди в Україні, але все, що він отримав натомість, — це запрошення до Москви та обіцянка подальших переговорів, — пише Daily Beast.

За словами видання, колишній радник із національної безпеки Джон Болтон заявив на CNN:

— Путін досяг більшості того, чого хотів. Трамп досяг дуже мало. Я думав, що Трамп здавався дуже втомленим. Дуже втомленим. Не розчарованим. Втомленим.

Колишній директор ЦРУ та міністр оборони Леон Панетта зазначив, що йому важко зрозуміти, якою була мета саміту.

— Ви не підлещуєтеся до Путіна. Ви повинні бути жорсткими з Путіним. Путін знає, чого хоче. Путіну не можна довіряти, і ви повинні бути з ним жорсткими.

Путін закріпив домінування запрошенням до Москви

Трамп завершив свої зауваження у п’ятницю словами до Путіна:

— Я хотів би вам дуже подякувати, і ми поговоримо з вами дуже скоро.

— Наступного разу в Москві, — відповів усміхнений Путін англійською.

За словами Guardian, це запрошення дещо збентежило Трампа, який мусив визнати, що це викличе “невелике тепло” вдома, але не виключив такої можливості.

Західні ЗМІ наголошують, що обстріли в Україні тривали навіть під час саміту.

За даними Повітряних сил України, Росія запустила 85 ударних дронів і балістичну ракету по території України у ніч проти 16 серпня, коли й відбувався саміт на Алясці.

Варто зазначити, що після зустрічі Трамп провів тривалу розмову з президентом України Володимиром Зеленським під час польоту до Вашингтона.

За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, телефонна розмова тривала понад 1,5 години.

Зеленський підтримав пропозицію Трампа про тристоронню зустріч Україна-Америка-Росія та отримав запрошення до Вашингтона на понеділок.

