Трамп и Путин согласовали гарантии безопасности Украины, аналогичные статье 5 НАТО – CNN

Президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным о предоставлении Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 НАТО, но вне рамок Альянса.

Об этом сообщает CNN.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Неназванный европейский чиновник рассказал CNN, что во время телефонного разговора после саммита на Аляске европейские лидеры и американский президент рассматривали возможность предоставления Украине гарантий безопасности “в стиле статьи 5” как части будущего мирного соглашения.

Собеседник подчеркнул, что речь не идет о привлечении НАТО к этим потенциальным гарантиям.

Однако детали предложенного механизма остаются неразглашенными.

Источник Европейской правды, знакомый с ходом переговоров, подтвердил обсуждение такой концепции и уточнил, что в телефонных разговорах использовалась формулировка “non-NATO article 5 security guarantees”.

— Эту идею на переговорах предложила американская сторона как одну из гарантий безопасности для Украины, якобы согласованную на Аляске с Путиным, — сообщил источник.

Стоит отметить, что статья 5 Вашингтонского договора устанавливает принцип коллективной обороны — агрессия против одного участника НАТО считается нападением на весь Альянс.

Предложенная концепция “non-NATO article 5” предусматривает аналогичные обязательства по защите Украины без ее официального вступления в НАТО.

Напомним, что после саммита на Аляске Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. К звонку также присоединились лидеры Европейского союза.

Позже Зеленский заявил, что поддерживает идею трехсторонней встречи и анонсировал поездку в Вашингтон в понедельник, 18 августа.

