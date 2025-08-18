Украина запустит экспорт оружия после 100% обеспечения потребностей фронта — Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна работать над выходом на международный рынок вооружений. Однако сначала государство должно обеспечить ВСУ на 100% всеми необходимыми видами оружия.

Об этом глава Минобороны заявил во время презентации программы действий правительства.

Шмыгаль о выходе Украины на международный рынок вооружений: что известно

По словам Шмыгаля, законопроект Defence City откроет новые возможности для экспорта украинского оружия.

— Законопроект Defence City, который большинство производителей оружия с нетерпением ждут, потому что он позволит не только получить соответствующие льготы и структурировать помощь для наших производителей вооружения, но также позволит рассматривать активное участие в части Build with Ukraine, — сказал Шмыгаль.

По его мнению, проект создает условия для экспорта там, где у государства не хватает средств на закупки или где производство превышает внутренний спрос.

Шмыгаль подчеркнул, что экспорт возможен только после полного обеспечения Вооруженных сил Украины.

— Наши Вооруженные силы должны получить необходимое на 100%. Только после этого можно переходить к заключению экспортных контрактов и расширению экспортного потенциала, — добавил он.

По словам министра, законодательного запрета на экспорт нет, однако пока потребности армии не закрыты, отгрузка оружия за границу невозможна. Он объясняет, что излишки оружия могут стать инструментом обмена на те виды вооружения, которые нужны Украине.

Шмыгаль также подчеркнул, что преждевременное открытие экспорта является неправильным с моральной, этической, политической и геополитической точек зрения.

— Наша задача – если мы не можем достаточно загрузить производителя собственным ресурсом, использовать ресурсы партнеров, – резюмировал министр.

