Глава МВД Игорь Клименко подписал приказ о создании рабочей группы, которая будет работать над нормативно-правовым регулированием вопросов оборота гражданского огнестрельного оружия в Украине.

Об этом руководитель МВД сообщил в Telegram.

Урегулирование вопроса оборота оружия в Украине: что известно

Как отметил Клименко, регулирование оборота гражданского оружия остается одним из приоритетных направлений работы министерства.

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Новая рабочая группа станет платформой для выработки совместных предложений с участием народных депутатов, представителей правоохранительных органов, общественности и экспертов.

— Сегодня я подписал приказ МВД о создании рабочей группы по нормативно-правовому регулированию вопросов оборота гражданского оружия. Именно в рамках этой площадки согласованные позиции будут становиться предложениями, которые будут направлены в профильный Комитет Верховной Рады, – отметил министр.

Во время предыдущих консультаций участники обсуждений определили два направления, которые требуют первоочередной проработки.

В частности, речь идет о введении четкой и понятной процедуры получения разрешения на оружие, а также о регулировании вопросов ответственности и самообороны.

По словам главы МВД, другие аспекты оборота гражданского оружия также важны, однако без решения базовых вопросов продвижение реформы в дальнейшем будет затруднено.

— Качественный результат рождается из фокуса, а не из стремления обсудить все сразу, – подчеркнул Клименко.

Министр добавил, что рабочая группа должна подготовить понятные, справедливые и безопасные правила, которые будут учитывать как право граждан на владение оружием, так и интересы государства в сфере безопасности.

Ранее Клименко заявлял, что закон об обороте гражданского огнестрельного оружия необходим как гражданам, так и правоохранителям.

По его словам, в Украине уже функционирует система доступа к отдельным видам оружия, которое могут приобретать граждане, соответствующие определенным критериям.

Однако действующие правила, как отмечал министр, требуют обновления и четкого закрепления на законодательном уровне.

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