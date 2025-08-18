Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп обмовився, що поїде до Росії на зустріч із Путіним
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
3 хв.

Україна запустить експорт зброї після 100% забезпечення потреб фронту – Шмигаль

Денис Шмигаль
Фото: УНІАН

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україна має працювати над виходом на міжнародний ринок озброєння. Проте спершу держава має забезпечити ЗСУ на 100% усіма необхідними видами зброї.

Про це очільник Міноборони заявив під час презентації програми дій уряду.

Шмигаль про вихід України на міжнародний ринок озброєння: що відомо

За словами Шмигаля, законопроєкт Defence City відкриє нові можливості для експорту української зброї.

Зараз дивляться

– Законопроєкт Defence City, який більшість виробників зброї надзвичайно очікують, бо він дасть змогу не лише отримати відповідні пільги і структурувати допомогу для наших виробників озброєння, але також дасть змогу розглядати активну участь в частині Build with Ukraine, – сказав Шмигаль.

На його думку, проєкт створює умови для експорту там, де у держави не вистачає коштів на закупівлі або де виробництво перевищує внутрішній попит.

Шмигаль наголосив, що експорт можливий лише після повного забезпечення Збройних сил України.

– Наші Збройні сили мають отримати необхідне на 100%. Лише після цього можна переходити до укладання експортних контрактів і розширення експортного потенціалу, – додав він.

За словами міністра, законодавчої заборони на експорт немає, однак поки потреби армії не закриті, відвантаження зброї за кордон є неможливим. Він пояснює, що надлишки зброї можуть стати інструментом обміну на ті види озброєння, яких потребує України.

Шмигаль також наголосив, що передчасне відкриття експорту є неправильним з моральної, етичної, політичної та геополітичної точок зору.

– Наше завдання – якщо ми не можемо достатньо завантажити виробника власним ресурсом, використовувати ресурси партнерів, – резюмував міністр.

Читайте також
Шмигаль окреслив головне на новій посаді: зброя, аудит, міжнародна підтримка
Денис Шмигаль

Пов'язані теми:

Денис ШмигальЗброяМіністерство Оборони
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь