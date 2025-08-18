ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию Никольское нефтепровода Дружба

В ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в координации с другими формированиями Сил обороны нанесли удар по нефтеперекачивающей станции Никольское в Тамбовской области РФ.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Атака дронов на нефтеперекачивающую станцию Никольское

В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, после чего была полностью остановлена транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу Дружба.

Сейчас смотрят

Как отмечают в Генштабе, нефтеперекачивающая станция Никольское является частью экономической инфраструктуры России. Она используется для обеспечения потребностей оккупационных войск.

Напомним, 13 августа на территории Брянской области РФ недалеко от города Унеча прогремели взрывы на нефтеперекачивающей станции.

Спутники NASA зафиксировали масштабный пожар на главном объекте перекачки нефти Унеча, который является важной составляющей системы Дружба.

Взрывы стали следствием атаки беспилотников, организованной Главным управлением разведки Украины.

Ранее губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявлял, что противовоздушная оборона сбила той ночью 12 дронов над регионом.

Местные жители сообщали об атаке на станцию Унеча. По информации российских СМИ, это была вторая атака беспилотников на объект в течение недели.

ГНПС Унеча отвечает за транспортировку нефтепродуктов по нефтепроводу Дружба.

Этот магистральный проект является одним из ключевых экспортных направлений нефтегазовой отрасли России и обеспечивает государству-агрессору значительную финансовую прибыль.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.